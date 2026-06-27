    • 27 de junio de 2026 - 21:52

    Argentina ya tiene formación confirmada para jugar ante Jordania

    La Selección ya tiene formación confirmada para el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

    Dallas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina ya tiene equipo confirmado para enfrentar este sábado a Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación a los 16avos de final y el primer puesto de la zona asegurados, Lionel Scaloni decidió realizar una profunda rotación y presentará un equipo con nueve modificaciones respecto del triunfo frente a Austria.

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    Los únicos futbolistas que repetirán como titulares serán Emiliano "Dibu" Martínez y Lautaro Martínez, mientras que el resto del equipo estará integrado por jugadores que buscarán sumar minutos antes del inicio de la fase eliminatoria.

    La principal novedad pasa por la ausencia de Lionel Messi en el once inicial. El capitán argentino comenzará el encuentro en el banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico optó por administrarle las cargas físicas pensando en los cruces decisivos del torneo.

    La formación de Argentina

    Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Leandro Paredes; Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

    DT: Lionel Scaloni.

    La formación de Jordania

    Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab y Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha y Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh.

    DT: Jamal Sellami.

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