Orgullo Nacional: Argentina, campeón mundial de básquet para atletas con síndrome de Down

La Selección argentina de básquet para atletas con síndrome de Down se consagró campeona del mundo en el Mundial disputado en Hungría , luego de vencer a Turquía por 23-18 en la final y cerrar una campaña perfecta.

Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: llegaría en noviembre y permanecería tres días

Baja natalidad en Argentina: no harán falta nuevos jardines en 2027 para cubrir el 100% de la matrícula

El conjunto albiceleste, integrado por deportistas de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), logró una coronación histórica y completó el certamen de manera invicta, con triunfos contundentes desde el inicio de la competencia.

Argentina debutó con una victoria aplastante ante el local, Hungría, por 36-8. Luego superó a Turquía por 29-14 y cerró la fase inicial con otro triunfo ante Finlandia, por 34-14.

En la gran final, el seleccionado nacional volvió a cruzarse con Turquía y ratificó su superioridad en un partido mucho más cerrado, que terminó 23-18 para la Argentina.

La conquista tuvo un valor especial porque, según familiares de los integrantes del plantel, se trata de la primera consagración mundial de la Selección Argentina de básquet para atletas con síndrome de Down.

El título llegó después de un antecedente muy cercano: en 2025, el equipo había sido subcampeón en una competencia disputada en Italia, por lo que esta coronación en Hungría significó una revancha deportiva enorme.

El plantel argentino estuvo compuesto por 12 jugadores, con edades que van de los 18 a los 41 años, y con representantes de distintas partes del país, entre ellas Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actuación nacional no solo dejó una copa, sino también una fuerte muestra de crecimiento para el deporte adaptado argentino, que volvió a tener una presencia destacada en una competencia internacional.

El logro también fue resultado del trabajo de los atletas, entrenadores, familias y de la propia FADASD, que acompaña el desarrollo deportivo de personas con síndrome de Down en distintas disciplinas.

Argentina cerró así una participación inolvidable en Hungría: campeón mundial, invicto y con una final ganada ante Turquía, en una nueva página de gloria para el deporte argentino.