    • 27 de junio de 2026 - 21:01

    Croacia hizo los deberes, derrotó a Ghana y sigue con vida en el Mundial

    El seleccionado balcánico se impuso por 2-1 en la última fecha de la fase de grupos y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 como escolta de Inglaterra.

    Croacia.

    Croacia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Croacia consiguió el triunfo que necesitaba y derrotó 2-1 a Ghana en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Con este resultado, el conjunto dirigido por Zlatko Dali aseguró el segundo puesto de la zona y avanzó a los 16avos de final, detrás de Inglaterra, que terminó como líder tras vencer a Panamá.

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    El equipo europeo abrió el marcador a los 31 minutos gracias a un potente remate de Petar Sui, que le permitió irse al descanso con ventaja. En la segunda parte, Ghana reaccionó y alcanzó el empate a los 73 minutos por intermedio de Derrick Luckassen, en una acción que fue convalidada tras la revisión del VAR.

    Cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, apareció la jerarquía de Luka Modri, quien ejecutó un córner preciso para que Nikola Vlaši conectara de cabeza y marcara el 2-1 definitivo a los 83 minutos. Ese gol terminó asegurando la clasificación de los croatas a la fase eliminatoria.

    Con la victoria, Croacia finalizó segunda en el Grupo L y ahora espera conocer a su rival en los 16avos de final, que surgirá del Grupo K. Ghana, por su parte, cerró su participación en la zona y quedó pendiente de la definición de los mejores terceros para conocer si continúa o no en competencia, de acuerdo con el formato del torneo.

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