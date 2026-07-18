El último asado antes de la final: la Selección se abrazó a su ritual más argentino

A pocas horas de salir a buscar otra Copa del Mundo, la Selección argentina volvió a reunirse alrededor del fuego. Hubo carne, risas, música y esa sensación de familia que acompañó al grupo durante todo el torneo. Fue el último asado del Mundial antes de la gran final frente a España.

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El momento fue registrado y compartido en las redes sociales por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien resumió la escena con una frase sencilla: “Y sí, hubo asado con la banda” .

Las imágenes muestran a integrantes del plantel reunidos alrededor de la parrilla, lejos por un momento de las cámaras, los planteos tácticos y la presión que rodea a una final del mundo.

Tapia aparece colaborando con la preparación, mientras Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez participan de la escena junto con otros futbolistas. Algunos supervisan la cocción, otros prueban la carne y todos comparten uno de los rituales que se volvió habitual durante la competencia.

No se trató únicamente de una comida. El asado volvió a funcionar como un espacio de unión para un equipo que construyó buena parte de su fortaleza desde la convivencia y el sentido de pertenencia.

En la intimidad de la concentración en Nueva Jersey, la parrilla encendida ofreció una última pausa antes del partido más importante.

La canción que acompañó el último asado

El video fue musicalizado con “Tierra de Campeones”, la canción de La T y la M que celebra la identidad argentina, el esfuerzo colectivo y el vínculo entre la Selección y sus hinchas.

Una de sus frases resume el sentimiento elegido para acompañar las imágenes: “Soy argentino hasta los huesos”.

La canción convirtió el registro en algo más que un video gastronómico. Entre el humo de la parrilla, las camisetas y las sonrisas, el mensaje apunta directamente a la pertenencia y a todo lo que representa este equipo para el país.

La calma antes de ir por otra estrella

Argentina enfrentará este domingo a España en Nueva Jersey, desde las 16 de nuestro país, por la final del Mundial 2026. Será el último partido de un recorrido que encontró al plantel unido dentro y fuera de la cancha.

Antes de la concentración definitiva, hubo tiempo para repetir la cábala, compartir la mesa y recordar de dónde vienen.

Después llegará el estadio, la tensión y la búsqueda de otra estrella. Pero durante unas horas, la Selección volvió a ser simplemente un grupo de argentinos reunidos alrededor de un asado.