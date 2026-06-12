Canadá rescató un empate sobre el final ante Bosnia en su debut en el Mundial 2026

Canadá logró evitar la derrota en su estreno en el Mundial 2026 al empatar sobre el final 1-1 con Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo B. El conjunto anfitrión encontró el premio a su insistencia en los minutos finales gracias a una definición de Cyle Larin, cuando parecía que los europeos se llevaban los tres puntos.

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El encuentro comenzó con intensidad, aunque sin un dominador claro. Canadá intentó asumir el protagonismo con la posesión de la pelota, mientras que Bosnia apostó por los envíos largos y las acciones de pelota parada para generar peligro.

La primera ocasión clara fue para los canadienses a los 16 minutos, cuando Jonathan David capturó un rebote dentro del área, pero su remate careció de potencia y fue controlado por el arquero Nikola Vasilj.

Bosnia mostró señales de peligro en cada balón detenido y encontró la ventaja a los 20 minutos. Tras un córner ejecutado por Ivan Baši, Sead Kolasinac desvió la pelota en el primer palo y Jovo Lukic apareció debajo del arco para empujarla de cabeza y establecer el 1-0.

A partir de ese momento, Canadá monopolizó la posesión, aunque se encontró con una defensa europea ordenada y difícil de vulnerar. Los dirigidos por Jesse Marsch intentaron por distintas vías, pero les costó generar situaciones claras antes del descanso.

En el complemento, el equipo anfitrión salió decidido a buscar el empate. Apenas iniciado el segundo tiempo, Vasilj respondió con una gran atajada y luego Kolasinac salvó sobre la línea un remate que tenía destino de gol, en una de las acciones más espectaculares de la tarde.

Bosnia también tuvo su oportunidad para ampliar la diferencia. A los 53 minutos, Ermedin Demirovic quedó mano a mano con Maxime Crépeau, pero demoró la definición y el arquero canadiense logró anticiparlo.

La presión local se intensificó con el correr de los minutos. Primero fue Nikola Kati quien despejó sobre la línea un cabezazo de Tani Oluwaseyi, y finalmente la resistencia bosnia se quebró a los 78 minutos.

Cyle Larin apareció dentro del área para definir de derecha y marcar el 1-1 que desató el festejo en Toronto. El delantero aprovechó el mejor momento de Canadá y le dio justicia al marcador después de varias situaciones desperdiciadas por los norteamericanos.

En los minutos finales, Bosnia intentó sostener el resultado mientras Canadá buscó dar vuelta la historia. El árbitro argentino Facundo Tello adicionó seis minutos, pero ninguno de los dos equipos logró romper nuevamente la igualdad.

Con este empate, ambos seleccionados sumaron su primer punto en el Grupo B y dejaron abierta la pelea por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.