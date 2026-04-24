    • 24 de abril de 2026 - 19:49

    Riestra sorprendió a Independiente y lo complicó en el Apertura

    Riestra venció 2-0 a Independiente en el Apertura, logró su primer triunfo y dejó al Rojo obligado a definir su pase en la última fecha.

    Golpe total: Riestra le ganó a Independiente y lo dejó contra las cuerdas en el Apertura &nbsp;

    Golpe total: Riestra le ganó a Independiente y lo dejó contra las cuerdas en el Apertura

     

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    Deportivo Riestra consiguió un triunfo clave al imponerse 2-0 a Independiente en el estadio Guillermo Laza. El resultado no solo marcó el primer festejo del Malevo en el torneo, sino que dejó al Rojo sin asegurar su clasificación a octavos.

    Riestra vs Independiente: triunfo histórico del Malevo

    El equipo dirigido por Guillermo Duró logró romper la racha negativa y sumar su primera victoria en el campeonato. Con goles de Mariano Bracamonte a los 12 minutos del primer tiempo y Pedro Ramírez a los 34 del complemento, el partido terminó con un claro 2-0.

    Hasta este encuentro, Riestra acumulaba siete empates y siete derrotas, por lo que este triunfo le permitió alcanzar los 10 puntos, aunque sigue en el fondo de la tabla. Sin embargo, el impacto fue directo sobre su rival.

    Independiente, que llegaba con la posibilidad de asegurar su clasificación, quedó con 21 puntos en la Zona A y deberá jugarse todo en la última fecha frente a San Lorenzo.

    Un partido intenso y con polémicas

    El encuentro tuvo múltiples incidencias. Independiente generó situaciones claras, incluso un remate de Iván Marcone que dio en el palo a los 26 minutos del segundo tiempo, pero no logró descontar.

    En el tramo final, el partido se calentó y el árbitro Luis Lobo Medina expulsó a Gustavo Quinteros a los 35 minutos del segundo tiempo, tras una conducta violenta. Además, hubo varias amonestaciones en ambos equipos.

    Riestra supo sostener la ventaja con una sólida actuación defensiva, con intervenciones clave de Ignacio Arce, y aprovechó sus momentos para golpear en los momentos justos.

    Cómo queda el panorama en el Apertura

    Este resultado dejó al Rojo en una situación incómoda. Si bien continúa en zona de clasificación, deberá definir su futuro en la última jornada ante San Lorenzo.

    Para Riestra, en tanto, el triunfo significa un envión anímico importante en el cierre del torneo, pese a seguir en el último lugar de su grupo.

    Síntesis del partido

    Dep. Riestra (2): Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño; Mariano Bracamonte (Nicolás Watson 22' ST), Pedro Ramírez (Rodrigo Sayavedra 37' ST), Pablo Monje, Antony Alonso (Angel Stringa 46' ST); Jonathan Herrera (Gabriel Obredor 22' ST), Mauro Smarra (Gonzalo Flores 37' ST). DT: Guillermo Duró.

    Independiente (0): Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala (Milton Valenzuela 42' ST); Iván Marcone, Mateo Pérez Curci (Lautaro Millán 20' ST), Santiago Montiel (Felipe Tempone 20' ST); Maximiliano Gutiérrez, Matías Abaldo (Facundo Valdez 42' ST), Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

    Goles: Mariano Bracamonte (12' PT) y Pedro Ramírez (34' ST) para Riestra.

    Árbitro: Luis Lobo Medina.

    Estadio: Guillermo Laza.

    Incidencias: expulsado Gustavo Quinteros (35' ST).

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