    • 24 de abril de 2026 - 17:31

    Apertura de fútbol local: se conocieron los arbitrajes para una fecha que abrió la recta final del torneo

    A poco del final del Apertura que hoy lidera Desamparados, se conocieron los arbitrajes para los encuentros de la fecha que se disputará entre sábado y domingo.

    Programación y árbitros confirmados para la 13ra fecha del Apertura que tiene como líder del Apertura.

    Programación y árbitros confirmados para la 13ra fecha del Apertura que tiene como líder del Apertura.

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    La fecha 13 del Apertura de fútbol local se pondrá en marcha este sábado con nuevos horarios -Cuarta División desde las 14 y Primera a partir de las 16:30-, pero uno de los focos principales estará puesto en la labor arbitral, especialmente en el encuentro que protagonizarán López Peláez y Desamparados, éste último líder del torneo.

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    El líder del torneo, Desamparados visitará a López Peláez, donde el encargado de impartir justicia será Eduardo Prior, quien tendrá la responsabilidad de conducir un partido determinante, ya que Desamparados llega como uno de los punteros y buscará sostenerse en lo más alto de la tabla.

    El resto de la programación del sábado también contará con árbitros designados: Ignacio Autenechea dirigirá Marquesado ante San Lorenzo; Marcelo Cruz estará en Colón Junior frente a Atenas; y Darío Montaña controlará el duelo entre Carpintería y Rivadavia.

    La actividad continuará el domingo 26 con más encuentros y protagonistas arbitrales. Sergio González estará en Villa Ibáñez contra Alianza, mientras que Walter Jorquera dirigirá Sarmiento frente a Peñarol. En otro de los partidos destacados, Minero y Unión se medirán en cancha de López Peláez bajo la conducción de Enzo Gómez.

    La fecha se completará con Federico Quiroga en Trinidad ante 9 de Julio, y Martín Rivero en el cruce entre Defensores de Argentinos y Juventud Zondina, que se jugará en cancha de Peñarol.

    Con varios equipos peleando en la parte alta de la tabla, la tarea de los árbitros será determinante en una jornada que puede marcar el rumbo del torneo.

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