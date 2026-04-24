Apertura de fútbol local: se conocieron los arbitrajes para una fecha que abrió la recta final del torneo

A poco del final del Apertura que hoy lidera Desamparados, se conocieron los arbitrajes para los encuentros de la fecha que se disputará entre sábado y domingo.

Programación y árbitros confirmados para la 13ra fecha del Apertura que tiene como líder del Apertura.

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La fecha 13 del Apertura de fútbol local se pondrá en marcha este sábado con nuevos horarios -Cuarta División desde las 14 y Primera a partir de las 16:30-, pero uno de los focos principales estará puesto en la labor arbitral, especialmente en el encuentro que protagonizarán López Peláez y Desamparados, éste último líder del torneo.

El certamen ya transita la recta final donde cualquier traspié puede complicar a los equipos en su afán de meterse en zona de clasificación.

Todos los arbitrajes de la fecha 13 El líder del torneo, Desamparados visitará a López Peláez, donde el encargado de impartir justicia será Eduardo Prior, quien tendrá la responsabilidad de conducir un partido determinante, ya que Desamparados llega como uno de los punteros y buscará sostenerse en lo más alto de la tabla.

El resto de la programación del sábado también contará con árbitros designados: Ignacio Autenechea dirigirá Marquesado ante San Lorenzo; Marcelo Cruz estará en Colón Junior frente a Atenas; y Darío Montaña controlará el duelo entre Carpintería y Rivadavia.

La actividad continuará el domingo 26 con más encuentros y protagonistas arbitrales. Sergio González estará en Villa Ibáñez contra Alianza, mientras que Walter Jorquera dirigirá Sarmiento frente a Peñarol. En otro de los partidos destacados, Minero y Unión se medirán en cancha de López Peláez bajo la conducción de Enzo Gómez.