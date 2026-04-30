    • 30 de abril de 2026 - 16:42

    La AFA le hizo un guiño a Racing y le perdonó la sanción a Marcos Rojo: podrá jugar ante Huracán

    El defensor había sido suspendido por cuatro partidos tras su expulsión ante River. Pero la AFA revisó la sanción y el exBoca podrá jugar un partido clave.

    Marcos Rojo había sido expulsado en el duelo ante River pero la AFA le levantó la sanción.&nbsp;

    Marcos Rojo había sido expulsado en el duelo ante River pero la AFA le levantó la sanción. 

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    Entre tantas malas noticias, Racing recibió un guiño de la AFA que le perdonó la mitad de la sanción a Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico ante River. De esta forma, el defensor podrá estar disponible para el duelo clave ante Huracán por la última fecha regular del Torneo Apertura.

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    Qué dice el comunicado de AFA

    “RACING CLUB c. RIVER PLATE 1ra. 12/04/2026 EXPTE. 98761: Se le da por cumplida la sanción al jugador Faustino Marcos Alberto Rojo, del Racing Club. Art. 25 del Código Disciplinario“, publicó el Tribunal de Disciplina de la AFA en su Boletín difundido, un día antes de lo habitual debido al feriado del próximo viernes por el Día del Trabajador.

    Rojo, que se perdió los partidos ante Aldosivi y Barracas Central, jugó unos minutos en el duelo ante Caracas, por la Copa Sudamericana. Más allá de que los hinchas estaban furiosos con el defensor, Gustavo Costas lo volvió a usar debido ya que lo considera un jugador clave.

    Contra Huracán, un choque clave

    La presencia del exEstudiantes y Boca en el choque contra Huracán en la próxima fecha aparece como un componente necesario debido a la baja de Santiago Sosa, uno de los mejores del equipo, y ante la ausencia de un marcador central izquierdo confiable. Ni García Basso, ni Nazareno Colombo están teniendo una buena temporada.

    El partido ante el Globo se presenta como uno de los más difíciles de la temporada en donde la Academia tendrá que ganar para conseguir el pasaje a los playoffs y calmar un poco el enojo de los hinchas, que se manifestaron contra la dirigencia en el último partido.

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