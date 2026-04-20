AFA en la mira: investigan pagos millonarios y posibles servicios ficticios

La AFA, bajo investigación por presuntas irregularidades financieras, quedó en el centro de un escándalo judicial. El fiscal Pedro Simón investiga transferencias por $4.961.280.195 realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino entre 2022 y 2025. El eje del caso sobre la AFA apunta a pagos a empresas vinculadas a Pablo Toviggino por servicios que, según la causa, no se habrían concretado.

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Según la documentación judicial, los fondos fueron girados a firmas como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus , algunas de las cuales figuran en registros apócrifos de ARCA.

El informe detalla que más de $3.600 millones fueron transferidos a través del Banco Coinag , con montos distribuidos entre 2022 y 2025. A esto se suman otros $1.328 millones enviados a SEGON SRL , lo que eleva el total investigado a casi $5.000 millones.

Uno de los puntos más delicados es el destino del dinero. La Justicia detectó que parte de los fondos fue colocada en plazos fijos , generando importantes rendimientos financieros.

Un caso destacado es el de Servicios Lindor, que realizó colocaciones por más de $2.800 millones y más de 2 millones de dólares , obteniendo ganancias por $613 millones y US$ 43.000. También se identificaron operaciones similares en Servicios Neurus.

Estas maniobras refuerzan la hipótesis de los investigadores: los fondos podrían haber sido utilizados para generar ganancias financieras y no para servicios reales.

Empresas, bienes y vínculos en investigación

El expediente también analiza el entramado empresarial vinculado a Toviggino. Se investigan conexiones entre distintas firmas, cambios societarios y operaciones comerciales diversas, que abarcan desde servicios hasta negocios inmobiliarios.

Además, parte del dinero habría sido destinado a la compra de vehículos, algunos de los cuales fueron encontrados en propiedades asociadas al dirigente.

La causa también involucra el entorno de Claudio Tapia, en un contexto donde crecen las denuncias sobre el manejo de fondos en el fútbol argentino.

Por ahora, la investigación continúa abierta y busca determinar si existieron servicios reales o si se trató de una maniobra para desviar dinero y obtener beneficios financieros.