    • 11 de mayo de 2026 - 18:15

    San Juan comenzó con el torneo de Prokart Cuyano en La Pista Kart

    La provincia de San Juan fue sede en Pocito con gran éxito de la primera fecha del certamen regional organizado por la FESAD.

    Convocatoria. En La Pista Kart comenzó el Cuyano con buena presencia en esta primera fecha en San Juan.

    Convocatoria. En La Pista Kart comenzó el Cuyano con buena presencia en esta primera fecha en San Juan.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la organización de los responsables del predio, la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el auspicio del Gobierno de San Juan, se realizó la primera fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart, que contó con la presencia de 30 pilotos en pista.

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    Las actividades comenzaron en horas de la mañana con entrenamientos de las cinco categorías (110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior), luego, a partir del mediodía, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales, para concluir el cronograma a las 16:30 con la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.

    1° FECHA PROKART CUYANO

    110CC

    1- Pablo Cañizare 10:21.452

    2- Santino Di Carlo a 08.789

    3- Octavio Suero a 33.050

    4- Mauricio D´asaro NO CLASIFICÓ

    Promocional

    1- Victoria Guarnieri 08:28.144

    2- Candelaria Naveda a 21.484

    3- Noa Flores a 22.220

    4- Franchesco Barquiel a 22.492

    5- Liam Tejada a 31.226

    Super 4T

    1- Pedro Videla 12:35.311

    2- Federico Cichocki a 455

    3- Santino Di Carlo a 08.742

    4- Santiago Santaella a 15.588

    5- Guillermo Di Carlo a 31.026

    6- Pablo Ruiz a 32.465

    7- Matías Arredondo a 4 vueltas

    8- Felipe Saldívar NO CLASIFICÓ

    Rotax Junior

    1- Bautista Vega 12:46.532

    2- Juan Ignacio Pereyra a 02.176

    3- Delfina Flaqué a 08.655

    4- Valentino Bocelli a 13.886

    5- Valentino Agüero a 37.882

    Rotax Senior

    1- Valentino Guarnieri 14:08.021

    2- Fabián Flaqué a 07.151

    3- Felipe Saldívar a 07.311

    4- Nicolás Cichocki a 07.646

    5- Alejandro Aguilar a 1 vuelta

    6- Valentino Bocelli a 5 vueltas

    7- Leonardo Aguilar NO CLASIFICÓ

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