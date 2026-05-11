San Juan comenzó con el torneo de Prokart Cuyano en La Pista Kart

Con la organización de los responsables del predio, la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el auspicio del Gobierno de San Juan, se realizó la primera fecha del Prokart Cuyano en La Pista Kart, que contó con la presencia de 30 pilotos en pista.
Las actividades comenzaron en horas de la mañana con entrenamientos de las cinco categorías (110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior), luego, a partir del mediodía, clasificaciones, mangas clasificatorias y carreras finales, para concluir el cronograma a las 16:30 con la entrega de premios a los ganadores de cada categoría.
1° FECHA PROKART CUYANO
110CC
1- Pablo Cañizare 10:21.452
2- Santino Di Carlo a 08.789
3- Octavio Suero a 33.050
4- Mauricio D´asaro NO CLASIFICÓ
Promocional
1- Victoria Guarnieri 08:28.144
2- Candelaria Naveda a 21.484
3- Noa Flores a 22.220
4- Franchesco Barquiel a 22.492
5- Liam Tejada a 31.226
Super 4T
1- Pedro Videla 12:35.311
2- Federico Cichocki a 455
3- Santino Di Carlo a 08.742
4- Santiago Santaella a 15.588
5- Guillermo Di Carlo a 31.026
6- Pablo Ruiz a 32.465
7- Matías Arredondo a 4 vueltas
8- Felipe Saldívar NO CLASIFICÓ
Rotax Junior
1- Bautista Vega 12:46.532
2- Juan Ignacio Pereyra a 02.176
3- Delfina Flaqué a 08.655
4- Valentino Bocelli a 13.886
5- Valentino Agüero a 37.882
Rotax Senior
1- Valentino Guarnieri 14:08.021
2- Fabián Flaqué a 07.151
3- Felipe Saldívar a 07.311
4- Nicolás Cichocki a 07.646
5- Alejandro Aguilar a 1 vuelta
6- Valentino Bocelli a 5 vueltas
7- Leonardo Aguilar NO CLASIFICÓ