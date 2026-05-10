[VIDEOS] En una definición para el infarto, River le ganó a San Lorenzo por penales

El Millonario derrotó 4-3 por penales a los Gauchos de Boedo tras igualar 2-2 en el Monumental por los octavos de final del campeonato y en la próxima instancia enfrentará al vencedor entre Vélez y Gimnasia.

River Plate protagonizó una noche cargada de dramatismo en el estadio Monumental y consiguió el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer a San Lorenzo por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo que remar de atrás durante gran parte del encuentro. San Lorenzo sorprendió con una actuación sólida y llegó a ponerse en ventaja, incluso jugando varios minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Matías Reali en el primer tiempo.

River reaccionó a través de Marcos Acuña, quien marcó el empate parcial con una gran definición luego de una jugada colectiva encabezada por Juanfer Quintero. Sin embargo, el Ciclón volvió a golpear y quedó a pocos minutos de dar el gran golpe en Núñez.

Cuando parecía que la clasificación se escapaba, apareció nuevamente Quintero en la última jugada del partido. El colombiano lanzó un centro venenoso que terminó convirtiéndose en el 2-2 agónico para desatar la locura en el Monumental y llevar la serie a los penales.