    • 10 de mayo de 2026 - 19:04

    [VIDEOS] En una definición para el infarto, River le ganó a San Lorenzo por penales

    El Millonario derrotó 4-3 por penales a los Gauchos de Boedo tras igualar 2-2 en el Monumental por los octavos de final del campeonato y en la próxima instancia enfrentará al vencedor entre Vélez y Gimnasia.

    River ganó por penales.

    River ganó por penales.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate protagonizó una noche cargada de dramatismo en el estadio Monumental y consiguió el pase a los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer a San Lorenzo por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.

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    El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo que remar de atrás durante gran parte del encuentro. San Lorenzo sorprendió con una actuación sólida y llegó a ponerse en ventaja, incluso jugando varios minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Matías Reali en el primer tiempo.

    River reaccionó a través de Marcos Acuña, quien marcó el empate parcial con una gran definición luego de una jugada colectiva encabezada por Juanfer Quintero. Sin embargo, el Ciclón volvió a golpear y quedó a pocos minutos de dar el gran golpe en Núñez.

    Cuando parecía que la clasificación se escapaba, apareció nuevamente Quintero en la última jugada del partido. El colombiano lanzó un centro venenoso que terminó convirtiéndose en el 2-2 agónico para desatar la locura en el Monumental y llevar la serie a los penales.

    En la definición desde los doce pasos, River fue más efectivo y terminó imponiéndose 4-3 gracias a la actuación del joven arquero Santiago Beltrán, quien contuvo un remate clave para sellar la clasificación del Millonario a la próxima instancia del campeonato.

    Los goles de River - San Lorenzo:

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