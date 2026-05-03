    • 3 de mayo de 2026 - 18:17

    River Plate: el gol de Tesuri y la chance fallida que marcaron la derrota

    En la caída de River Plate, el gol de Tesuri y una clara oportunidad desperdiciada fueron claves en el resultado ante Atlético Tucumán.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La derrota de River Plate ante Atlético Tucumán dejó dos momentos determinantes que explican el resultado final: el gol de Renzo Tesuri que abrió el marcador y la chance desperdiciada por Ian Subiabre en el primer tiempo que pudo haber cambiado la historia.

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    River Plate: el gol que inclinó el partido

    A los 19 minutos del primer tiempo, Atlético Tucumán encontró la ventaja gracias a una buena jugada colectiva que terminó en los pies de Renzo Tesuri, quien definió con precisión para el 1-0. La acción dejó sin respuestas a la defensa de River y marcó un antes y un después en el desarrollo del encuentro.

    El tanto golpeó al equipo de Eduardo Coudet, que desde ese momento no logró recuperar su mejor versión ni imponer condiciones en el Monumental.

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    La oportunidad que pudo cambiar todo

    Cuando el partido todavía estaba abierto, a los 38 minutos del primer tiempo, Ian Subiabre tuvo una oportunidad inmejorable para empatar el encuentro. Sin embargo, el juvenil no logró concretar y la pelota no terminó en el fondo de la red.

    Esa jugada fue una de las más claras de River en toda la noche y reflejó la falta de eficacia que sufrió el equipo. De haber convertido, el trámite podría haber sido distinto, pero el Millonario terminó pagando caro cada error.

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