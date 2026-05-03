River Plate: el gol de Tesuri y la chance fallida que marcaron la derrota

La derrota de River Plate ante Atlético Tucumán dejó dos momentos determinantes que explican el resultado final: el gol de Renzo Tesuri que abrió el marcador y la chance desperdiciada por Ian Subiabre en el primer tiempo que pudo haber cambiado la historia.

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A los 19 minutos del primer tiempo , Atlético Tucumán encontró la ventaja gracias a una buena jugada colectiva que terminó en los pies de Renzo Tesuri , quien definió con precisión para el 1-0. La acción dejó sin respuestas a la defensa de River y marcó un antes y un después en el desarrollo del encuentro.

El tanto golpeó al equipo de Eduardo Coudet, que desde ese momento no logró recuperar su mejor versión ni imponer condiciones en el Monumental.

¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mk6YFX7uyt

La oportunidad que pudo cambiar todo

Cuando el partido todavía estaba abierto, a los 38 minutos del primer tiempo, Ian Subiabre tuvo una oportunidad inmejorable para empatar el encuentro. Sin embargo, el juvenil no logró concretar y la pelota no terminó en el fondo de la red.

Esa jugada fue una de las más claras de River en toda la noche y reflejó la falta de eficacia que sufrió el equipo. De haber convertido, el trámite podría haber sido distinto, pero el Millonario terminó pagando caro cada error.