    • 21 de marzo de 2026 - 21:18

    Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

    Con un penal en la última jugada, el Jockey Club venció 20 a 17 a Alfiles y logró su primer festejo en el torneo tras un cierre electrizante.

    Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

    Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El golpe llegó en la última jugada y tuvo sabor a desahogo. Jockey Club reaccionó a tiempo, se sostuvo en los momentos más calientes y se llevó un triunfazo de visitante ante Alfiles por 20 a 17, en un duelo intenso, cambiante y con final para el infarto.

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    Triunfazo agónico para el Jockey Club

    El arranque mostró a un Cavallino decidido a cambiar la imagen del debut. Mathías Andino rompió la defensa y apoyó el primer try para marcar el rumbo. A partir de ahí, Nicolás Barrera empezó a ser determinante con el pie, aportando puntos claves para sostener la ventaja.

    Pero el local no tardó en responder. Alfiles se metió en partido con un try de maul y fue achicando la diferencia con envíos a los palos, en un desarrollo parejo donde cada error se pagaba caro.

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    Jockey Club venci&oacute; sobre la hora a Alfiles en La Bebida

    Jockey Club venció sobre la hora a Alfiles en La Bebida

    En el complemento, Jockey salió con otra intensidad y encontró premio rápido con la conquista de Lucas Bonilla, nuevamente con Barrera sumando en la conversión. Parecía que la historia se encaminaba, pero el equipo de La Bebida volvió a reaccionar, golpeó otra vez y dejó todo igualado en un cierre abierto.

    Con el partido al límite, sin margen de error y con el reloj en rojo, apareció la jugada decisiva. Jockey consiguió un penal cerca de los 22 metros y Barrera, con frialdad absoluta, no falló. Fue el 20 a 17 definitivo que desató el festejo visitante.

    El triunfo no solo vale por el resultado. Después de un debut duro, el equipo mostró carácter, corrigió pasajes del juego y consiguió su primera victoria en el torneo en su segunda presentación. Un envión anímico fuerte para lo que viene.

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