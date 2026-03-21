Jockey Club consiguió un triunfo agónico ante Alfiles en La Bebida

Con un penal en la última jugada, el Jockey Club venció 20 a 17 a Alfiles y logró su primer festejo en el torneo tras un cierre electrizante.

El golpe llegó en la última jugada y tuvo sabor a desahogo. Jockey Club reaccionó a tiempo, se sostuvo en los momentos más calientes y se llevó un triunfazo de visitante ante Alfiles por 20 a 17, en un duelo intenso, cambiante y con final para el infarto.

Triunfazo agónico para el Jockey Club El arranque mostró a un Cavallino decidido a cambiar la imagen del debut. Mathías Andino rompió la defensa y apoyó el primer try para marcar el rumbo. A partir de ahí, Nicolás Barrera empezó a ser determinante con el pie, aportando puntos claves para sostener la ventaja.

Pero el local no tardó en responder. Alfiles se metió en partido con un try de maul y fue achicando la diferencia con envíos a los palos, en un desarrollo parejo donde cada error se pagaba caro.

image Jockey Club venció sobre la hora a Alfiles en La Bebida En el complemento, Jockey salió con otra intensidad y encontró premio rápido con la conquista de Lucas Bonilla, nuevamente con Barrera sumando en la conversión. Parecía que la historia se encaminaba, pero el equipo de La Bebida volvió a reaccionar, golpeó otra vez y dejó todo igualado en un cierre abierto.

Con el partido al límite, sin margen de error y con el reloj en rojo, apareció la jugada decisiva. Jockey consiguió un penal cerca de los 22 metros y Barrera, con frialdad absoluta, no falló. Fue el 20 a 17 definitivo que desató el festejo visitante.