Copa Argentina: San Lorenzo goleó 5-0 y avanzó con autoridad

San Lorenzo se recuperó con una goleada en la Copa Argentina: aplastó a Deportivo Rincón y se metió en los 16avos de final.

Triunfo de San Lorenzo en la Copa Argentina con una goleada contundente.

En el estadio Centenario de Quilmes, San Lorenzo venció 5-0 a Deportivo Rincón en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo, que venía golpeado tras una dura derrota y la salida de su entrenador, logró una actuación sólida y sin fisuras.

El marcador se abrió con un gol de Guzmán Corujo de cabeza, mientras que Luciano Vietto amplió con una gran definición. Antes del cierre del primer tiempo, un gol en contra de Rodrigo Herrera dejó el partido prácticamente resuelto.

Dominio total y clasificación asegurada En el complemento, San Lorenzo mantuvo el control absoluto del juego. Con un equipo dirigido de manera interina por Alan Capobianco, el conjunto azulgrana no bajó la intensidad y amplió la diferencia.

Alexis Cuello y Matías Reali marcaron los goles restantes, sellando una goleada que refleja la superioridad del equipo durante los 90 minutos. El resultado final de 5-0 dejó sin respuestas al conjunto patagónico.

Con este triunfo, el Ciclón avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde deberá enfrentarse a Deportivo Riestra en busca de seguir avanzando en el torneo más federal del país.