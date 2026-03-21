    • 21 de marzo de 2026 - 11:21

    Copa Argentina: San Lorenzo goleó 5-0 y avanzó con autoridad

    San Lorenzo se recuperó con una goleada en la Copa Argentina: aplastó a Deportivo Rincón y se metió en los 16avos de final.

    Triunfo de San Lorenzo en la Copa Argentina con una goleada contundente.

    Triunfo de San Lorenzo en la Copa Argentina con una goleada contundente.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el estadio Centenario de Quilmes, San Lorenzo venció 5-0 a Deportivo Rincón en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El equipo, que venía golpeado tras una dura derrota y la salida de su entrenador, logró una actuación sólida y sin fisuras.

    Leé además

    Candidato. Paso de Los Andes de Albardón se metió en Cuartos de Final y este sábado visitará a La Chimbera en la Copa de Campeones.

    Copa de Campeones: Triple propuesta para abrir la serie de Cuartos de Final
    Ataque. Genaro Rossi lucha con Ferreyra. San Martín empezó ganando pero se durmió y los tucumanos se lo empataron.

    A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos

    El marcador se abrió con un gol de Guzmán Corujo de cabeza, mientras que Luciano Vietto amplió con una gran definición. Antes del cierre del primer tiempo, un gol en contra de Rodrigo Herrera dejó el partido prácticamente resuelto.

    Dominio total y clasificación asegurada

    En el complemento, San Lorenzo mantuvo el control absoluto del juego. Con un equipo dirigido de manera interina por Alan Capobianco, el conjunto azulgrana no bajó la intensidad y amplió la diferencia.

    Alexis Cuello y Matías Reali marcaron los goles restantes, sellando una goleada que refleja la superioridad del equipo durante los 90 minutos. El resultado final de 5-0 dejó sin respuestas al conjunto patagónico.

    Con este triunfo, el Ciclón avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde deberá enfrentarse a Deportivo Riestra en busca de seguir avanzando en el torneo más federal del país.

    La victoria no solo significa un paso en la competencia, sino también un alivio en medio de un contexto complicado, devolviendo tranquilidad al plantel y a los hinchas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ernesto Cherquis Bialo, figura central del periodismo deportivo argentino.

    Murió Ernesto Cherquis Bialo, ícono del periodismo deportivo

    La Selección Argentina jugará en La Bombonera su último amistoso antes del Mundial.  

    La Selección Argentina confirmó el segundo amistoso antes del Mundial y será ante Zambia

    upcn juega una semifinal clave en san juan y la entrada sera gratis

    UPCN juega una semifinal clave en San Juan y la entrada será gratis

    River Plate planea ampliar y techar el Monumental.

    River Plate recibió la aprobación de un crédito de 100 millones de dólares para ampliar y techar el Monumental