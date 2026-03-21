    • 21 de marzo de 2026 - 08:18

    Copa de Campeones: Triple propuesta para abrir la serie de Cuartos de Final

    San Martín, 25 de Mayo y Sarmiento serán los tres escenarios para la Copa de Campeones este día sábado.

    Candidato. Paso de Los Andes de Albardón se metió en Cuartos de Final y este sábado visitará a La Chimbera en la Copa de Campeones.

    Candidato. Paso de Los Andes de Albardón se metió en Cuartos de Final y este sábado visitará a La Chimbera en la Copa de Campeones.

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    Por Ariel Poblete

    Solo ocho de aquellos 32 que largaron en enero son los equipos que quedaron en la pelea por la edición 2026 de la Copa de Campeones. Este sábado, en tres departamentos, comenzará la serie de Cuartos de Final para perfilar a los semifinalistas.

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    En San Martín, en Sarmiento y en 25 de Mayo este sábado será de emociones fuertes porque se abrirá la serie que ya directamente se mete en la recta final del torneo más federal de San Juan que nació en un enero de 1966 en la redacción de DIARIO DE CUYO.

    En su cancha y a partir de las 17,30, Sportivo Del Carril tratará de hacer su ventaja ante el clasificado número 1 en la General, Arbol Verde de Jáchal. Los de San Martín vienen de eliminar en Octavos de Final a Yrigoyen de Santa Lucía. Mientras que el Verdolaga eliminó a Atlético Matienzo también en los penales en una serie apasionante.

    En el Oeste de Sarmiento, desde las 17,30 también, Defensores de Boca será local de otro de los candidatos, San Lorenzo de Rodeo en un partido apasionante. Los Xeneizes clasificaron a esta fase eliminando a Defensores de San Martín con algo de suspenso por el partido que debió ser reprogramado, mientras que el Santo rodeísto fue contundente contra Arroyito de Angaco.

    ALBARDON VISITANTE

    Completando la cartelera sabatina y a partir de las 16,30 en cancha de Santa María Tupelí, Unión Deportiva La Chimbera será local en el departamento 25 de Mayo de Paso de Los Andes de Albardón. Los Rojinegros veinticinqueños eliminaron en el clásico a Villa Borjas por penales mientras que el Decano albardonero se metió en Cuartos de Final venciendo claramente a Punta del Médano de Sarmiento.

    Quedará para el domingo en San José de Jáchal el partido entre Sportivo Racing y San Martín de Rodeo, en un clásico del Norte provincial.

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