A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos

Parecía que se terminaba la amarga serie sin triunfos. Que ese mes sin ganar en la Primera Nacional era historia pero San Martín se quedó con las ganas porque el Santo tucumano se lo empató en el instante final. Un golpe doloroso para todos en Concepción.
Abrió la cuenta Federico Murillo para el Verdinegro pero en el minuto 50' lo empató Jorge Juárez para los tucumanos en el inicio de la sexta fecha de la Primera Nacional.
Contundencia total en el primer tiempo terminó siendo el argumento principal para que San Martín empezara a ganar en Concepción. Es que a los 5', en la primera llegada a fondo, el Verdinegro abrió la cuenta con una aparición de Murillo tras un centro rasante desde la izquierda de Juncos que Seba González tocó en el camino. San Martín llegó y en la primera facturó. Ideal, mejor imposible. Le sirvió para el equipo de Martos ese comienzo de partido porque lo soltó, se paró mejor. Controló con la pelota a San Martín de Tucumán pero no tuvo todo el peso en ofensiva como para sentenciarlo pese a que a los 20' Juncos cabeceó por arriba del arco de Sand tras un centro del Bebe Acosta.
San Martín tenía todo controlado. Los tucumanos no armaron circuitos, no generaron. Con eso, el debutante Díaz Robles tuvo una primera parte más que tranquila. Solo en el final de esta primera etapa se calentó algo más la historia con un par de infracciones fuertes que terminaron con tiros libres sin peligro para el Verdinegro. San Martín golpeó temprano y sacó su ventaja, resumen perfecto para el primer tiempo en el Pueblo Viejo.
AMARGURA FINAL
El inicio del complemento no pudo ser más accidentado para el Verdinegro y es que en menos de 10' perdió a dos jugadores por lesiones, obligando a cambios para Martos. Le costó reacomodarse, le dejó algunos espacios a los tucumanos y se empezó a complicar. El primer gran susto lo dio Pons que cabeceó solo frente a Díaz Robles cuando iban 14'. Perdió la pelota, se metió más atrás y los tucumanos se agrandaron. Sobre los 25' otra lesión, esta vez de Lattanzio, obligó a más retoques en el Verdinegro. Recién a los 39' Iachetti arrimó peligro con un remate largo al arco de Sand.
Parecía que se daba, pero a los 50' apareció Juárez para silenciar al Pueblo Viejo y dejar a San Martín con la calentura de un triunfo que se escapó.
SINTESIS
SAN MARTIN (SJ) 1
Sebastián Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani;
Guillermo Acosta, Diego Mercado, Sebastián González y Carlos Lattanzio; Bruno Juncos y
Genaro Rossi. DT: Ariel Martos.
SAN MARTIN (T) 1
Darío Sand; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari y Lucas Diarte; Kevin López,
Laureano Rodríguez, Nicolás Castro y Alan Cisnero; Lautaro Ovando y Facundo Pons. DT:
Andrés Yllana.
Goles: PT, 5m. Murillo (SMSJ). ST, 50m. Juárez (SMT).
Cambios: ST, reinicio Matías García por Cisnero (SMT); 3m. Dante Alvarez por Zuliani (SMSJ); 9m. Sebastián Jaurena por Juncos (SMSJ); 21m. Diego Diellos por Pons (SMT); 24m. Nicolás Iachetti por Lattanzio (SMSJ); Luciano Riveros por Rossi (SMSJ) y Nicolás Pelaitay por Acosta (SMSJ); 34m. Jorge Juarez por Castro (SMT);
Arbitro: Juan Nebbietti.
Estadio: Hilario Sánchez.