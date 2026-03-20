A San Martín se le escapó la victoria en el instante final con los tucumanos

El Verdinegro lo ganaba pero el Ciruja se lo empató en tiempo de descuento. Una amargura grande en el Pueblo Viejo.

Parecía que se terminaba la amarga serie sin triunfos. Que ese mes sin ganar en la Primera Nacional era historia pero San Martín se quedó con las ganas porque el Santo tucumano se lo empató en el instante final. Un golpe doloroso para todos en Concepción.

Abrió la cuenta Federico Murillo para el Verdinegro pero en el minuto 50' lo empató Jorge Juárez para los tucumanos en el inicio de la sexta fecha de la Primera Nacional.

Contundencia total en el primer tiempo terminó siendo el argumento principal para que San Martín empezara a ganar en Concepción. Es que a los 5', en la primera llegada a fondo, el Verdinegro abrió la cuenta con una aparición de Murillo tras un centro rasante desde la izquierda de Juncos que Seba González tocó en el camino. San Martín llegó y en la primera facturó. Ideal, mejor imposible. Le sirvió para el equipo de Martos ese comienzo de partido porque lo soltó, se paró mejor. Controló con la pelota a San Martín de Tucumán pero no tuvo todo el peso en ofensiva como para sentenciarlo pese a que a los 20' Juncos cabeceó por arriba del arco de Sand tras un centro del Bebe Acosta.

San Martín tenía todo controlado. Los tucumanos no armaron circuitos, no generaron. Con eso, el debutante Díaz Robles tuvo una primera parte más que tranquila. Solo en el final de esta primera etapa se calentó algo más la historia con un par de infracciones fuertes que terminaron con tiros libres sin peligro para el Verdinegro. San Martín golpeó temprano y sacó su ventaja, resumen perfecto para el primer tiempo en el Pueblo Viejo.