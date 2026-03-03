Desamparados lanzó su marca propia de indumentaria y sumó otro hito institucional

En Puyuta soplan vientos de renovación. Después de inaugurar su sistema de iluminación LED, Sportivo Desamparados dio un paso que puertas adentro consideran histórico: presentó su marca propia de indumentaria , un viejo anhelo institucional que finalmente se concretó. Se trata de "CSD" la marca propia del club Puyutano que quedará para siempre.

El proyecto fue encabezado por integrantes de la Comisión Directiva, entre ellos Luciano Pérez y Juan Peralta, y formó parte de las promesas de campaña de la conducción que encabeza Martín Sassul . La idea comenzó a gestarse apenas asumieron, con un objetivo claro: dotar al club de una identidad propia también en lo textil.

Cuando Martín Sassul se presentó como candidato a presidir el Club Sportivo Desamparados, una de las promesas para el hincha fue la creación de la marca propia del club que sirviera para tener indumentaria oficial propia de la institución. Por lo tanto, y al igual que el sistema de iluminación LED que se estrenó , la actual comisión víbora continúa cumpliendo con lo prometido.

“Surge de reuniones de Comisión. Queríamos crear la marca propia del club para vestir a los deportistas. Empezamos a buscar la manera de hacerlo y apareció Marcar con una propuesta de merchandising y de desarrollo de marca para que quedara en la institución”, explicó Pérez. El proceso no fue improvisado. Demandó más de siete meses de trabajo, múltiples reuniones y consultas con hinchas y socios. “No es algo armado de un día para el otro. Hemos conversado mucho, era importante la palabra del hincha. Queremos que el club tenga su identidad” , remarcó.

Como parte del desarrollo, se elaboró un manual de marca realizado por la empresa sanjuanina Marcar. La misma incluye isotipo, tipografía, paleta de colores, detalles vinculados al escudo y un monograma institucional. Una base sólida que permitirá sostener la identidad en el tiempo, más allá de las futuras comisiones directivas. "El manual de marca es para el club. Es algo que lo puede trabajar cualquier Comisión. De hecho, no es una obligación trabajar con el mismo fabricante, por ejemplo, nosotros ahora hemos decidido trabajar con ellos pero eso no quiere decir que va a ser para siempre, cualquier Comisión puede tal vez encontrar otro lugar donde pueden tener un mejor precio, una mejor calidad y tranquilamente el socio tiene que entender que es para mejorar el club. Todo esto es todo beneficio para el club y para que sigamos creciendo", explicaron.

El Club Sportivo Desamparados ya tiene su marca propia y ya comenzó a vestir a las divisiones inferiores.

La nueva línea llevará la marca “CSD”, que ya comenzó a desarrollarse en el marco textil a través de una fábrica local. La institución será la encargada de comercializar la indumentaria, y desde la dirigencia remarcan que cada compra representa un aporte directo a las arcas del club.

En una primera etapa, el foco estará puesto en vestir a las divisiones inferiores, la escuelita, el fútbol femenino y los planteles de Primera y Cuarta en entrenamientos. La idea es que toda la institución luzca los mismos colores y el mismo escudo, reforzando el sentido de pertenencia y la imagen de seriedad. A futuro, el proyecto contempla el lanzamiento de indumentaria para hinchas, línea urbana y merchandising como gorras, llaveros y bolsos. Incluso sueñan con contar con una tienda oficial para cumplir con la requisitoria del hincha y donde el socio tenga beneficios por acompañar al club.

“Ojalá el día de mañana podamos tener solo al plantel superior vestido íntegramente con ropa del club. La idea es que exista una identidad clara: mismo color, mismo escudo, misma gama. Que toda la institución esté vestida igual”, resumieron desde la dirigencia.

La marca CSD estuvo a cargo de la empresa "Marcar", especializada en desarrollo de marca y merch estratégico que comanda Elías Chafino, Diego Suarez, Dino Chafino, Rodrigo Zuleta y Luis Pérez, quienes sin dudas fueron clave para que el proyecto desarrollado por Desamparados se hiciera realidad.

De esta manera y con este anhelo cumplido, Desamparados no solo apuesta al crecimiento deportivo, sino también a fortalecer su estructura institucional y su marca, consolidando un proyecto que busca dejar huella más allá de los resultados dentro de la cancha. Con una marca propia, algo que quedará para siempre.