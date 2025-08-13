Sassul y su sueño de presidir Sportivo: llegar a 1.000 socios, crear la marca de indumentaria “Más Verde” y tener Escuelita con sintético Martín Sassul presentó su propuesta ante los socios. "Como objetivos inmediatos es regularizar la deuda, pero nuestro anhelo es que 6 meses lleguemos a tener mil socios, no es imposible", expresó.

Faltan horas para que los socios de Sportivo Desamparados puedan elegir mediante su voto el futuro del club. Las Elecciones en el club puyutano serán este viernes por la noche y este miércoles Martín Sassul presentó oficialmente a su lista denominada “Más Verde” y contó los detalles de lo que pretende en caso de ser elegido presidente. Se medirá ante Nélson López, candidato por la lista “Todos x Desamparados” quien ya había hecho pública su propuesta el lunes pasado.

“No hay ninguna etapa de mi vida que no haya estado ligada a este club. Es el club que amo por eso y, porque el momento del club nos necesitaba, decidimos pararnos frente a la historia del club más grande de San Juan”, abrió Sassul quien incluso renunció hace unas semanas a su cargo de Director del ECO en la Municipalidad de la Capital para dedicarse de lleno a la candidatura del club. En la presentación, que tuvo lugar en un reconocido café de la zona de Desamparados, el candidato a presidente estuvo acompañado por Raúl Sánchez, vicepresidente, y los últimos tres ídolos de Sportivo: Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado.

Entre sus objetivos inmediatos, Sassul le apuntó -lógicamente- a saldar la deuda con el plantel que alcanzó los tres meses, además de llegar en 6 meses a los 1.000 socios (hoy en día existe una base de datos de 6.500 socios), la creación de una marca propia de indumentaria como lo tienen los clubes de Primera División y la concreción de canchas de fútbol sintético para la Escuelita de Fútbol. Además, se ilusionó con el “sueño histórico del hincha de Sportivo que es contar con un predio deportivo”, aunque en ese sentido fue cauto y expresó que requiere de una gran inversión.

“La parte económica es muy difícil de sostener pero el apoyo debe estar fundado en los socios. La masa societaria es muy baja, hoy son menos de 300 personas que aportan 10 mil pesos por mes, por eso pensamos en que tenemos que ir a buscar al socio y que entienda que la plata que ellos aporten le queda 100% al club. Es un sueño compartido por la grandeza de este club sumar más socios”, expresó Sassul quien a la vez dijo que planean una amnistía para ese padrón de 6.500 socios que alguna vez fueron socios, habilitar una APP y que los socios puedan abonar con débito automático y se ilusionó con poder obsequiarle algo del club a los hinchas que se animen (una taza, un vaso, un plato de asado, etc).

En cuanto al proyecto deportivo que encabezan Ceballos, Prieto y Guirado, se basa en una nueva metodología de entrenamientos desde Escuelita, Inferiores y Primera División. En eso Lucas Ceballos fue claro: “La idea central es formar deportistas con buenos valores, crear también una ideología en los chicos con ese sentido de pertenencia que lo vivimos desde chiquitos en el club y sentimos que ahora falta un poco. También vamos a implementar una metodología nueva de entrenamiento que consiste en capacitación para técnicos y jugadores”, expresó el exdefensor víbora. “Pensamos en que se pueden mejorar las cosas que se están haciendo en el club y si esto sale como queremos podemos dejar un legado y que el próximo que venga continúe en esta línea. Vamos a crear una Dirección Deportiva que tenga el rol de alinear la parte deportiva con la vida institucional”, agregó Emanuel Guirado.

Silvio Prieto dio más detalles: “Hay que organizar la ideología de lo que necesita el club, no traer esfuerzos al azar, crear una base de datos de los jugadores, brindarle a los jugadores de todas la categoría una bajada de línea para cuando lleguen a primera sepan con lo que se van a encontrar. Tendremos coordinadores y también un equipo de scouting para salir a buscar jugadores en el interior de la provincia que sabemos que hay un montón de talentos“, comentó.

En eso también ayudará mucho la concreción del pasto sintético en la Escuelita de Fútbol: “Tenemos varios presupuestos que los mostraremos a los socios en caso de ser elegidos. Requiere de una gran inversión pero sabemos que será un gran avance para la formación de los chicos de nuestro club”, agregó Sassul.

Sobre la deuda que tiene el plantel, Sassul fue cauto, dijo desconocer la cifra total y contó que se reunió con el plantel, les pidió paciencia y los felicitó por el enorme sacrificio de seguir jugando a pesar de la situación que les toca vivir. “Es una deuda que podemos heredar y que tenemos que resolver, sabemos que es nuestro club lo bueno que se ha hecho y lo malo”, comentó.

Además, teniendo en cuenta que Desamparados no está clasificado todavía al Regional Amateur, Sassul manifestó: “Sabemos que el hincha -y nosotros también- queremos el ascenso pero tenemos que ser cautos e ir paso a paso, hay que ver con qué nos encontramos en el club y ver como solventamos pero por eso recalco que llegar a mil socios y conseguir publicidades y sponsors nos permitirá mirar a futuro con optimismo”.

La concreción de la iluminación por LED es otro de los máximos objetivos de la lista “Más Verde”, además la terminación de los sanitarios aparece como lo más urgente y a cumplir en caso de ser elegidos y también la creación de la marca propia del club. “Soñamos con tener nuestra propia marca de indumentaria “Más Verde” porque sabemos que Desamparados es de los clubes que más indumentaria vende en San Juan y no es imposible poder concretar eso, solamente nos tenemos que sentar con empresas que se sumen al club, sin dudas que eso nos permitiría tener otra fuente de ingresos, ojalá que el socio nos elija y lo podamos concretar”, expresó el candidato a presidente.

Ya está todo dicho, el viernes a las 20 horas será la hora de la verdad en Sportivo Desmaparados. Serán alrededor de 269 los socios que mediante su voto le pondrán fin al mandato de Augusto Pérez y decidirán si será Sassul y será López quien presida en los próximos dos años.