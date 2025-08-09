Elecciones en Desamparados: de las 4 listas preliminares hubo unificación y serán Sassul y López los candidatos A la unificación entre Martín Sassul y Raúl Sánchez, se sumó la unión entre Nélson López y Carlos Gailléz. Todos los nombres de los integrantes de las listas que el viernes próximo irán por la presidencia.

En Desamparados los socios cuentan los días para que llegue la hora de emitir voto para elegir nuevas autoridades. Finalmente este sábado se oficializaron las dos listas que irán buscando ser Comisión Directiva y serán dos: la encabezada por Martín Sassul y la que tiene a la cabeza a Nélson López. La Asamblea para elegir nuevas autoridades tendrá lugar el viernes próximo donde se le pondrá fin a la gestión de Augusto Pérez.

Tal como había adelantado DIARIO DE CUYO, Martín Sassul y Raúl Sánchez serán quienes encabecen una de las listas, pero este sábado cuando se formalizaron las mismas se conoció una nueva unificación de las dos listas restantes y de este manera Nélson López integrará a su grupo a Carlos Gailléz.

Por un lado la lista “Más Verde” tiene al dirigente radical Martín Sassul como candidato a presidente acompañado por Raúl Sánchez como vice. “Con la emoción a flor de piel pero con la seriedad que requiere este gran desafío, presenté en la secretaría del club la Lista “Más Verde” para ponerla a consideración de los socios el día 15 de agosto. El Club Sportivo Desamparados me formó en lo futbolístico pero principalmente me formó como persona, tenemos que recuperar la integridad de la institución más hermosa del mundo”, escribió en redes Sassul.

En la lista se destacan varios integrantes: sin dudas el nombre de Lucas Ceballos como primer vocal es lo más destacado, además de Oscar Ceballos, su papá, entre los vocales suplentes. Además se encuentra reconocida en el club como Darío Arias o Alfredo Donoso y la juventud que aportan los mellizos Celani -hijos de Gustavo Celani-, por mencionar algunos de los nombres.

En tanto que por el otro lado, Nélson López oficializó su lista “Todos por Desamparados” donde logró la fusión con Carlos Gaillez que desistió de ser candidato e irá como uno de los vocales. El candidato a vicepresidente será Germán Chávez. “Estamos muy contentos de poder haber dado un paso enorme siendo lista para ir por nuestro objetivo. Gane quien gane espero que sea lo mejor para Desamparados, necesitamos un cambio y creo que nosotros podemos lograrlo”, expresó López.

En esta lista no hay tanta juventud sino más bien se destacan exdirigentes de varias gestiones anteriores como Raúl Leiva, Alejandro Anzorena, Ricardo Gallardo, Néstor Carrión y Raúl Giménez, por mencionar algunos. El aporte de juventud también está y lo aportarán Samuel Sirena y Nicolás Fernández, entre otros.

Este sábado fue un día movido en Puyuta. Varios de los integrantes de las listas le contaron a este medio que tuvieron que abonar los meses adeudados y eso sin dudas es relevante. Este domingo se cumplirán tres meses de deuda con el plantel, y sin dudas que los ingresos por parte de las cuotas societarias podrían ser un alivio en ese aspecto.

A continuación el detalle de las listas:

LISTA “TODOS POR DESAMPARADOS”

Presidente: Nélson López

Vicepresidente: Germán Chávez

Secretario General: Raúl Leiva

Secretario de Actas: Evelice del Valle Ríos

Tesorero: Alejandro Anzorena

Protesorero: Samuel Sirena

1° Vocal titular: Carlos Gailléz

2° Vocal titular: Raúl Adrián Cejas

3° Vocal titular: Nicolás Franco Fernández

4° Vocal titular: Jorge Luis Valdéz

5° Vocal titular: Ricardo Gallardo

6° Vocal titular: Miguel Gailléz

1° Vocal suplente: Andrés Orozco

2° Vocal suplente: Matías Facundo Rodríguez

3° Vocal suplente: NEnrico Caruso

4°Vocal suplente: Alejandro Flores

5° Vocal suplente: Vicente Pérez

6° Vocal suplente: Victoriano Cuello

Comision Revisora de cuentas

Titulares

Nestor Fidel Carrión

Raúl Giménez

Suplentes

Francisco Flores

Victor Medina

“LISTA MÁS VERDE”

Presidente: Martín Sassul

Vicepresidente: Raúl Sánchez

Secretario General: Héctor Rodriguez

Secretario de Actas: Darío Arias

Tesorero: José Ruffa

Protesorero: Alfredo Donoso

Vocales:

1° Vocal titular: Lucas Ceballos

2° Vocal titular: Luciano Celani

3° Vocal titular: Bernardo Sánchez

4° Vocal titular: Diego Bauman

5° Vocal titular: Luciano Pérez

6° Vocal titular: José Martín

1° Vocal suplente: Daniel Montiel

2° Vocal suplente: Leonel Segali

3° Vocal suplente: Francisco Celani

4°Vocal suplente: Cristian Montaña

5° Vocal suplente: Ricardo Díaz

6° Vocal suplente: Oscar Ceballos

Comisión Revisora de Cuentas:

Titulares:

1° Fernando Moya

2° Gilberto Rufrano

Suplentes: