River Plate empieza la otra copa en Paraguay

River visitará este jueves a Libertad de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita volver a la Argentina con cierta tranquilidad. El encuentro está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Tigo La Huerta, con capacidad para 15 mil espectadores, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney +. El árbitro designado es el brasilero Wilton Sampaio.

River llega a esta serie como uno de los candidatos a pelear por el título en esta Copa Libertadores, luego de un movido mercado de pases.

Esto estuvo acompañado por un gran comienzo de semestre, en el que goleó a Platense y a Instituto de Córdoba en el Torneo Clausura, aunque en sus últimas presentaciones no pudo pasar del empate ante San Lorenzo e Independiente. En lo que respecta a la Copa Argentina, se metieron en los octavos de final luego de golear 3-0 a San Martín de Tucumán.

De cara a este trascendental partido ante Libertad, la única incógnita en el 11 titular de River pasa por un lugar en la mitad de la cancha, donde se disputan el puesto el colombiano Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina.

Libertad, por su parte, consiguió la clasificación a los octavos de final luego de terminar segundo en el Grupo D que compartía con San Pablo de Brasil, Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba.

El equipo paraguayo, que es dirigido por Sergio Aquino, buscará dar la gran sorpresa ante un equipo con el que se enfrentó cuatro veces desde 2014 y al que no le pudo sacar ni siquiera un empate.

Buenas noticias antes del viaje

Tras la dura lesión de Germán Pezzella y la confirmación de que Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta no iban a estar aptos para el viaje a Asunción, la lista de concentrados de River arrojó dos buenas noticias: Sebastián Driussi y Juan Carlos Portillo estarán disponibles para el partido ante Libertad. Además, ante la escasez de centrales, se suma el juvenil Ulises Giménez.

Aunque tras la última práctica había quedado asegurada su presencia, es muy importante que Marcelo Gallardo pueda contar con Paulo Díaz. Ausente en el clásico ante Independiente por una sinovitis en una de sus rodillas, no había podido entrenarse con normalidad en el inicio de la semana.