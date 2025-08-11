El candidato Nélson López y lo que pretende con Sportivo: sanear el club, crear “La casa del socio” y la “Tarjeta 1919” De cara a la Asamblea que se realizará el próximo viernes, se presentó al público la lista "Todos x Desamparados". La deuda de 3 meses del plantel uno de los principales puntos a resolver.

Ante una importante cantidad de socios, este lunes se presentó la lista “Todos x Desamparados” que tiene a Nelson López como candidato a presidente en las elecciones que tendrán lugar este viernes en el Club Sportivo Desamparados. La propuesta establece varios puntos entre los cuales apuntan a resolver y ordenar la parte económica del club que hoy mantiene una deuda de tres meses con el plantel, además de la creación de una “Casa del Socio” y de la concreción de la “Tarjeta 1919”.

En un restó ubicado a metros del club, el candidato electo López junto al candidato a vicepresidente Germán Chóvez, fueron explicando lo que pretenden con Sportivo. Si bien dijeron que desconocen la actualidad económica del club, tendrán como urgencia sanear la institución. “La urgencia es tener la casa ordenada y después apuntarle a los logros deportivos”, explicaron aclarando que la prioridad lógicamente será que Desamparados asegure su clasificación al Regional. La deuda que hoy tiene al plantel con un atraso de 3 meses, también aparece como uno de los principales ítems a resolver: “Los primeros pasos que daremos si ganamos será resolver la deuda que tiene el club, sería una falta de respeto salir a invertir dinero en otras cosas y no resolver la deuda que tiene el plantel y los empleados”, expresaron.

Sobre el área deportiva, dijeron que si ganan se reunirán con Gerardo Pinto el actual técnico interino en el plantel aunque la Secretaría de Fútbol será manejada por Daniel “Chancha” Garay, quien cuenta en su haber haber estado al frente del plantel que logró ascender a Desamparados a la B Nacional en el 2011.

La “Casa del socio” es otra de las ofertas de la lista ‘en donde el socio podrá ir a preguntar y saber que está pasando en el club todos los días, el club es de los socios. Hoy hay un problema de comunicación en el club y eso vamos a resolver porque no implica de gastos. Si hay un tema en particular lo propondremos en Asamblea y que los socios decidan”, comentaron.

Además, en esta idea de sumar socios trabajarán en la concreción de la “Tarjeta 1919”, una tarjeta que le permita al socio importantes descuentos en distintos comercios.

Si bien López y Chóvez se encargaron de recalcar que lo primordial será poner en órbita las árcas económicas, expresaron que también buscarán solucionar un problema que aqueja Desamparados durante los últimos años: la iluminación.

“La iluminación forma parte de nuestro proyecto, necesitamos implementar un sistema de luces LED, nos va implicar un importante monto económico pero nos va permitir ahorrar también”.

This browser does not support the video element. MIRA TAMBIÉN En Albardón pararon la pelota

En cuanto a la cantidad de socios, quienes encabezan la lista dijeron que previo al sábado pasado eran 269 socios pero el mismo sábado, al momento de cerrarse las listas, se sumaron más de una veintena de socios por lo que se prevé que serán cerca poco más de 280 socios quienes estén habilitados a emitir su voto.

El viernes próximo se medirán ante la lista “Más Verde” que tiene a Martín Sassul y Raúl Sánchez como candidatos a presidente y vice y un proyecto deportivo que encabezan los ídolos del club Lucas Ceballos, Silvio Prieto y Emanuel Guirado. Sobre su competencia, López expresó que en el caso de ganar, convocaran a la otra lista a sumarse. “Si nosotros ganamos vamos a convocar a la otra lista para que trabajen con nosotros, estamos convencidos que vamos a ganar pero si nos toca perder vamos acompañar. El futuro de Desamparados debe ser de armonía y orden institucional, el que pierde debe acompañar sin poner trabas ni piedras en el camino. Nos une el amor por Desamparados”, manifestó Chóvez.

This browser does not support the video element.

“Tenemos que volver a ser lo que fuimos hasta hace un tiempo, el orgullo de San Juan. Tiene que volver la familia a la cancha. Tenemos que promocionar la no violencia en el deporte, promocionar el acercamiento de dirigentes. Tenemos que promover en la parte estatutaria la no reelección para que otros dirigentes también acompañen. Vamos hacer todo público. Sería un orgullo de conducir al club más grande de San Juan”, manifestó López.

La propuesta ya está en la mesa y serán los socios quienes deberán resolver mediante su voto, el futuro de la institución puyutana.