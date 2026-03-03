Derrumbe en Parque Patricios: Huracán-Belgrano sin público por decisión oficial

El derrumbe en Parque Patricios provocó entre sus consecuencias directas a que el partido entre Huracán y Belgrano por el Torneo Apertura se dispute sin público. La medida fue adoptada tras el colapso ocurrido en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.

El partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura comenzará este martes a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó , como estaba programado, pero no contará con la presencia de hinchas. La determinación fue confirmada luego del derrumbe de un estacionamiento en Parque Patricios , que generó un amplio operativo de emergencia.

Desde la Liga Profesional informaron oficialmente la decisión. “Debido al incidente de público conocimiento sucedido en Parque Patricios, el partido Huracán y Belgrano, por la Fecha 8, se disputará sin público, por cuestiones organizativas de los trabajos que se están realizando en la zona”, señalaron.

La medida fue adoptada por la seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , que se encuentra evaluando los daños estructurales y coordinando tareas con Bomberos y Defensa Civil . Aunque el encuentro se mantiene en el calendario, se priorizó la prevención para evitar mayores complicaciones.

Huracán y Belgrano jugarán desde las 19.15 con arbitraje de Ariel Penel , y el partido será televisado por ESPN y ESPN Premium . La organización buscó garantizar el normal desarrollo deportivo, aunque sin público en las tribunas.

Cómo fue el derrumbe en Parque Patricios

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando se derrumbó el patio interno de un edificio y colapsó el estacionamiento ubicado debajo. Según trascendió, 65 vehículos fueron aplastados y alrededor de 300 vecinos resultaron afectados.

En el complejo viven unas 500 familias distribuidas en 300 departamentos. La evacuación comenzó cerca de las 4:30 de la mañana, y aunque hubo importantes pérdidas materiales, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Uno de los vecinos del edificio describió la escena como “realmente impresionante” y aseguró que el problema estructural “viene de hace muchos años”. Remarcó además que el horario fue determinante: si el derrumbe ocurría en plena mañana, el saldo podría haber sido trágico.

Mientras continúan los trabajos en la zona y el análisis de daños, el impacto del derrumbe en Parque Patricios ya tuvo una consecuencia concreta en el calendario del Torneo Apertura, dejando una postal inusual: fútbol de Primera División con tribunas vacías.