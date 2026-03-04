"Chacho" Coudet asumió en River: "No vine a un cumpleaños, esto es un monstruo"

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado como nuevo entrenador de River, en una conferencia de prensa de la que participaron Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. El DT indicó que habló con Marcelo Gallardo, que entiende que se puede salir de este mal momento y señaló que será muy exigente: “No vine a un cumpleaños, esto es un monstruo”.