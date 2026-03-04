4 de marzo de 2026 - 12:31

"Chacho" Coudet asumió en River: "No vine a un cumpleaños, esto es un monstruo"

El DT de 51 años firmará su contrato con el Millonario y se convertirá de manera oficial en el reemplazante del Muñeco.

Por Redacción Diario de Cuyo

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado como nuevo entrenador de River, en una conferencia de prensa de la que participaron Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. El DT indicó que habló con Marcelo Gallardo, que entiende que se puede salir de este mal momento y señaló que será muy exigente: “No vine a un cumpleaños, esto es un monstruo”.

Eduardo Chacho Coudet será el entrenador de River.

River acordó con Alavés y Eduardo Coudet llegará esta semana a la Argentina para reemplazar a Gallardo
Las mejores frases del Chacho Coudet en su presentación como DT de River

  • El crecimiento del club es un avance tremendo y sigue construyendo un camino todavía mejor, sobre todo en la parte de infraestructura.
  • Me gusta el fútbol argentino, no dejo de ver ningún partido, aunque me tenga que acostar tarde. Eso te hace sentir más cerca.
  • Tengo mucha ilusión y sé el lugar en donde estoy y la responsabilidad que eso significa. Me gusta el lío.
  • Vamos a tratar de tener un equipo que sea protagonista, con pibes del club, como lo hago siempre.
  • Se que no es una situación fácil después de la salida del DT más importante en la historia del club. Tenemos que contruir, pensar postivamente y empezar a trabajar. Estoy convencido de que hay un muy buen plantel y tengo total confianza.
  • Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo (Gallardo) y le agradezco por sus palabras.
  • Necesitamos recuperar el nivel y necesitamos el apoyo del hincha. Este club exige mucho y se la responsabilidad que tengo.
  • Tengo caracter y no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños.
  • Hay que descontracturar un poco porque creo que conozco este club y desde la tensión es muy difícil. Esto es un monstruo. Si no vamos de la mano y reseteamos, se va a poner cuesta arriba”.
  • Nadie esperaba lo de Marcelo (Gallardo). No es algo que me ponga feliz, ni mucho menos, pero eso hizo que me cruce en el camino de River. Estoy con mucha ilusión.
  • Creo en una recuperación con inmediatez
  • Para mi juega el que mejor está. No miro nacionalidades, ni documentos, ni nada. Los esquemas pueden variar de acuerdo al partido.
  • Siempre trabajé con jóvenes e intentado potenciarlos. Mi obsesión es tratar de hacerlos mejor.
  • Todos los DT tienen que adptarse a las caracteristicas de los jugadores y hay que convencer. La forma y las ideas son las mismas: queremos ser un equipo protagonista
  • Me gustan los equipos físicos y agresivos
