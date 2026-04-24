Hallaron el cadáver de María Laura Lafuente

Fue tras una larga búsqueda en las aguas del Río Coronda. La mujer era buscada por su familia y la policía desde el lunes, cuando su madre hizo la denuncia.

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Este jueves fue hallado el cadáver de María Laura Lafuente en aguas del río Coronda, muy cerca de la ciudad del mismo nombre, cabecera del departamento San Jerónimo.

La mujer tenía 33 años y era buscada desde el lunes pasado, cuando su familia notó su desaparición y rápidamente radicó la denuncia policial. A partir de entonces, se montó un operativo de búsqueda en toda la zona.

En las últimas horas, a la vera del curso de agua, en jurisdicción del paraje Carancho Triste, la policía encontró distintos elementos que habrían pertenecido a la mujer. Los rastrillajes contaron con la colaboración de la Agrupación de Buzos Tácticos y de la Prefectura Naval Argentina. Se utilizaron drones para examinar lugares de difícil acceso.

Finalmente, este jueves hallaron el cuerpo sin vida de María Laura, en el agua, a la altura del mismo paraje. El caso se investiga como “muerte dudosa” y el Ministerio Público de la Acusación deberá determinar las causas de la muerte y sus circunstancias.