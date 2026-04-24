    • 24 de abril de 2026 - 08:32

    Hallaron el cadáver de María Laura Lafuente

    Fue tras una larga búsqueda en las aguas del Río Coronda. La mujer era buscada por su familia y la policía desde el lunes, cuando su madre hizo la denuncia.

    Se montó un gran operativo de b´p

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    Este jueves fue hallado el cadáver de María Laura Lafuente en aguas del río Coronda, muy cerca de la ciudad del mismo nombre, cabecera del departamento San Jerónimo.

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    La mujer tenía 33 años y era buscada desde el lunes pasado, cuando su familia notó su desaparición y rápidamente radicó la denuncia policial. A partir de entonces, se montó un operativo de búsqueda en toda la zona.

    En las últimas horas, a la vera del curso de agua, en jurisdicción del paraje Carancho Triste, la policía encontró distintos elementos que habrían pertenecido a la mujer. Los rastrillajes contaron con la colaboración de la Agrupación de Buzos Tácticos y de la Prefectura Naval Argentina. Se utilizaron drones para examinar lugares de difícil acceso.

    Finalmente, este jueves hallaron el cuerpo sin vida de María Laura, en el agua, a la altura del mismo paraje. El caso se investiga como “muerte dudosa” y el Ministerio Público de la Acusación deberá determinar las causas de la muerte y sus circunstancias.

    Para empezar a comprender lo sucedido, será importante el resultado de la autopsia que ya fue ordenada.

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