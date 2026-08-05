    • 5 de agosto de 2026 - 14:46

    San Juan abrió una nueva cohorte de la maestría que forma expertos en olivicultura

    La carrera de posgrado comenzará en septiembre y está destinada a profesionales vinculados con la producción, la industria y la comercialización del olivo. Las preinscripciones permanecerán habilitadas hasta fines de agosto.

    Abrieron una maestría clave para la producción olivícola de San Juan

    Abrieron una maestría clave para la producción olivícola de San Juan

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan lanzó la tercera cohorte de la Maestría en Cultivo e Industrias del Olivo, una formación de posgrado destinada a preparar profesionales capaces de responder a los nuevos desafíos productivos, tecnológicos y comerciales de una de las principales economías regionales de la provincia.

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    La propuesta es dictada de manera conjunta por la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El cursado comenzará en septiembre de 2026 y las personas interesadas podrán preinscribirse hasta fines de agosto.

    La carrera cuenta con la máxima categoría otorgada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, y es presentada por sus responsables como una propuesta única en América por su especialización integral en el cultivo y la industria olivícola.

    Qué contenidos tendrá la Maestría en Cultivo e Industrias del Olivo

    El plan académico está organizado en cuatro grandes módulos. El primero estará enfocado en el manejo del cultivo, mientras que otro incorporará contenidos humanísticos vinculados con la actividad productiva.

    También habrá un módulo destinado a la industria y la comercialización del aceite de oliva, las aceitunas de mesa y otros productos derivados. La formación se completará con prácticas profesionales en empresas, establecimientos productivos o centros de investigación.

    La nueva cohorte tendrá un perfil profesional, con el objetivo de vincular los conocimientos científicos y técnicos con situaciones concretas de la actividad olivícola. Entre los desafíos actuales aparecen el aprovechamiento eficiente del agua, las altas temperaturas, las olas de calor, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevos mercados.

    Una formación estratégica para San Juan

    La olivicultura ocupa un lugar relevante dentro de la matriz productiva sanjuanina. La provincia concentra miles de hectáreas implantadas con olivos y posee una participación significativa en la elaboración nacional de aceite de oliva.

    En ese contexto, la formación de especialistas busca aportar herramientas para mejorar el rendimiento de los cultivos, optimizar los procesos industriales, fortalecer la calidad de los productos y desarrollar nuevas estrategias de comercialización.

    La carrera aborda todas las etapas de la actividad, desde el manejo del cultivo hasta la elaboración y comercialización del aceite de oliva.

    La carrera aborda todas las etapas de la actividad, desde el manejo del cultivo hasta la elaboración y comercialización del aceite de oliva.

    La propuesta también apunta a fortalecer la articulación entre las universidades, los organismos científicos y el sector privado. Desde su creación, la maestría recibió el acompañamiento de empresas y productores interesados en contar con profesionales especializados.

    Quiénes pueden inscribirse y cuándo comenzará

    La tercera cohorte comenzará durante septiembre y tendrá encuentros mensuales. Para ingresar, los aspirantes deberán contar con un título universitario correspondiente a una carrera de al menos cuatro años de duración y cumplir con las condiciones establecidas por las instituciones participantes.

    Las preinscripciones estarán disponibles hasta fines de agosto a través de las áreas de posgrado de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Chilecito.

    Con esta nueva edición, San Juan busca continuar formando especialistas y generar conocimientos que permitan sostener el crecimiento de una actividad atravesada por desafíos climáticos, productivos y comerciales cada vez más complejos.

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