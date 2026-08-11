    • 11 de agosto de 2026 - 19:28

    Adicionales a policías en escuelas: el Gobierno confirmó cuándo se acreditarán los pagos pendientes

    Mientras los expedientes de mayo y junio esperan la transferencia para ser abonados, julio continúa su recorrido administrativo y mantiene en suspenso una parte de los pagos pendientes.

    Adicionales a Policías.
    Adicionales a Policías.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia avanza en la regularización de los compromisos financieros con las fuerzas de seguridad. En este marco, desde el Ejecutivo provincial se confirmó que los fondos correspondientes a los servicios adicionales cumplidos por los efectivos policiales en los establecimientos educativos durante los meses de mayo y junio se encuentran completamente listos para su acreditación.

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    La medida trae alivio al personal policial que cumple funciones de custodia y prevención en las escuelas sanjuaninas, un esquema implementado para reforzar la seguridad en los edificios escolares y resguardar tanto el mobiliario como a la comunidad educativa.

    Cómo avanza el esquema de pagos

    El proceso administrativo para la liquidación de estos adicionales exige una serie de controles cruzados entre las áreas de seguridad y las carteras encargadas de la gestión de fondos. Con la validación de las planillas correspondientes a mayo y junio, los depuestos salariales quedarán habilitados de manera inmediata en las cuentas de los efectivos.

    Cobertura en escuelas: El sistema de adicionales permite garantizar la presencia de uniformados en puntos estratégicos y zonas escolares sensibles de la provincia.

    Regularización: Desde las áreas competentes señalaron que el objetivo es mantener la fluidez en el abono de estos servicios para evitar demoras acumuladas en los meses sucesivos.

    Con esta confirmación, se disipan las dudas respecto a la liquidación de los meses pasados, garantizando la continuidad de los operativos de seguridad en el ámbito escolar sanjuanino.

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