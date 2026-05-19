    • 19 de mayo de 2026 - 16:30

    Allanan una clínica en la que operaba una red de falsos médicos: hay cinco detenidos

    Dos de los sospechosos cuentan con antecedentes por los delitos de homicidio y robos a camiones en la ruta.

    Allanamiento. Policía Federal.

    Allanamiento. Policía Federal.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un operativo policial sacudió este martes a González Catán: allanan una clínica clandestina que funcionaba bajo la fachada de “Argentina Salud”, pero que en realidad era el centro de una red delictiva que estafaba a pacientes y médicos por igual.

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    La investigación reveló que la organización operaba desde hacía cinco años y estaba integrada por personas con un pasado criminal pesado: dos de los cinco detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta.

    La banda usurpaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos, que luego utilizaban para estafar tanto a pacientes como al Estado. Además, manejaban farmacias y ambulancias no habilitadas, todo en la clandestinidad. Según la investigación, más de 50 médicos solo en la Ciudad de Buenos Aires resultaron perjudicados por el robo de sus sellos profesionales.

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    Clínica clandestina que funcionaba bajo la fachada de “Argentina Salud”.

    La doctora Robina Neira, clave para descubrir a la organización, detectó que se emitieron certificados con su sello sin su autorización. A partir de su denuncia, la Justicia comenzó a tirar del hilo y destapó la trama.

    Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Cuando se sumen las denuncias de las personas atendidas por falsos médicos, también podrían enfrentar cargos por estafa.

    El operativo, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, incluyó allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias truchas.

    “También utilizaban vehiculos con patentes adulteradas”, precisó una fuente de la investigación. Al mismo tiempo, detalló que el detenido con antecedentes por homicidio salió en libertad hace menos de 5 años. En todos los casos, la policía encontró pruebas de la actividad delictiva y detuvo a los principales sospechosos.

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