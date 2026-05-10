Susto en Ruta 40: un auto protagonizó un aparatoso vuelco

Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún son materia de investigación.
El siniestro ocurrió cerca de las 21 horas, en sentido de sur a norte.
Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún son materia de investigación.
Tras el hecho, personal del servicio de emergencias y efectivos policiales arribaron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del rodado y realizar las primeras actuaciones correspondientes.
Los involucrados fueron evaluados por profesionales de la salud en el lugar del accidente y, afortunadamente, se constató que no presentaban heridas de consideración. Debido a ello, no fue necesario efectuar traslados a centros asistenciales.
El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.