    • 10 de mayo de 2026 - 21:41

    Susto en Ruta 40: un auto protagonizó un aparatoso vuelco

    El siniestro ocurrió cerca de las 21 horas, en sentido de sur a norte.

    Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 21 horas en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, en sentido de sur a norte, cuando un vehículo volcó en plena calzada por causas que aún son materia de investigación.

    Tras el hecho, personal del servicio de emergencias y efectivos policiales arribaron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes del rodado y realizar las primeras actuaciones correspondientes.

    Foto gentileza Cazadores de noticias.

    Los involucrados fueron evaluados por profesionales de la salud en el lugar del accidente y, afortunadamente, se constató que no presentaban heridas de consideración. Debido a ello, no fue necesario efectuar traslados a centros asistenciales.

    El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

