Clausuraron un after clandestino en Capital: hubo incidentes y policías golpeados

Ocurrió este domingo por la mañana en un boliche sobre Avenida Libertador. Había unas 100 personas en el interior y varios asistentes fueron demorados.

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Un importante operativo policial se desplegó este domingo por la mañana en un boliche ubicado sobre Avenida Libertador, en Capital, donde funcionaba un after clandestino fuera del horario permitido y con cerca de 100 personas en el interior. Todo comenzó alrededor de las 11:30, cuando un llamado al 911 alertó por música a alto volumen y un importante movimiento de personas en el lugar.

A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Urbano se dirigieron hasta el local y comprobaron que el establecimiento seguía funcionando pese a las restricciones vigentes.

La situación se tornó tensa cuando los uniformados intentaron intervenir. Según informaron fuentes policiales, algunos asistentes reaccionaron de manera violenta y se produjeron forcejeos e incidentes dentro del boliche.

Como consecuencia de esos enfrentamientos, dos efectivos policiales sufrieron golpes y debieron recibir asistencia, aunque las lesiones no fueron de gravedad.

Ante el desborde, se solicitó refuerzo policial para controlar la situación y garantizar el desalojo del lugar. Posteriormente tomó intervención personal de Leyes Especiales, que avanzó con la clausura del local por infracción a la normativa vigente.