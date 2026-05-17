    • 17 de mayo de 2026 - 22:22

    Clausuraron un after clandestino en Capital: hubo incidentes y policías golpeados

    Ocurrió este domingo por la mañana en un boliche sobre Avenida Libertador. Había unas 100 personas en el interior y varios asistentes fueron demorados.

    Patrullero.-

    Un importante operativo policial se desplegó este domingo por la mañana en un boliche ubicado sobre Avenida Libertador, en Capital, donde funcionaba un after clandestino fuera del horario permitido y con cerca de 100 personas en el interior. Todo comenzó alrededor de las 11:30, cuando un llamado al 911 alertó por música a alto volumen y un importante movimiento de personas en el lugar.

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    A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Urbano se dirigieron hasta el local y comprobaron que el establecimiento seguía funcionando pese a las restricciones vigentes.

    La situación se tornó tensa cuando los uniformados intentaron intervenir. Según informaron fuentes policiales, algunos asistentes reaccionaron de manera violenta y se produjeron forcejeos e incidentes dentro del boliche.

    Como consecuencia de esos enfrentamientos, dos efectivos policiales sufrieron golpes y debieron recibir asistencia, aunque las lesiones no fueron de gravedad.

    Ante el desborde, se solicitó refuerzo policial para controlar la situación y garantizar el desalojo del lugar. Posteriormente tomó intervención personal de Leyes Especiales, que avanzó con la clausura del local por infracción a la normativa vigente.

    Además, varios asistentes fueron trasladados a dependencias policiales mientras la Justicia analiza posibles imputaciones vinculadas a agresiones contra el personal policial durante el procedimiento.

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