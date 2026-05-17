Clausuraron un after clandestino en Capital: hubo incidentes y policías golpeados

Un importante operativo policial se desplegó este domingo por la mañana en un boliche ubicado sobre Avenida Libertador, en Capital, donde funcionaba un after clandestino fuera del horario permitido y con cerca de 100 personas en el interior. Todo comenzó alrededor de las 11:30, cuando un llamado al 911 alertó por música a alto volumen y un importante movimiento de personas en el lugar.
A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Urbano se dirigieron hasta el local y comprobaron que el establecimiento seguía funcionando pese a las restricciones vigentes.
La situación se tornó tensa cuando los uniformados intentaron intervenir. Según informaron fuentes policiales, algunos asistentes reaccionaron de manera violenta y se produjeron forcejeos e incidentes dentro del boliche.
Como consecuencia de esos enfrentamientos, dos efectivos policiales sufrieron golpes y debieron recibir asistencia, aunque las lesiones no fueron de gravedad.
Ante el desborde, se solicitó refuerzo policial para controlar la situación y garantizar el desalojo del lugar. Posteriormente tomó intervención personal de Leyes Especiales, que avanzó con la clausura del local por infracción a la normativa vigente.
Además, varios asistentes fueron trasladados a dependencias policiales mientras la Justicia analiza posibles imputaciones vinculadas a agresiones contra el personal policial durante el procedimiento.