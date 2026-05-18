Hacer de la celiaquía una oportunidad de negocio, la historia de la sanjuanina Julieta González

Quienes son celiacos o viven con una persona con celiaquía saben lo complejo que es muchas veces encontrar opciones saludables, frescas y amigables con el bolsillo. Julieta González lo vive en carne propia, y en vez de hacer de la enfermedad un problema decidió aprovechar la oportunidad que le brindaba, dando origen así a su propio emprendimiento, el que cada día conquista más paladares y tiene una mayor proyección de crecimiento.

Su hijo fue diagnosticado con celiaquía y decidió convertir sus conocimientos en un emprendimiento en Sarmiento

“Juliet Gluten Free” es el nombre del emprendimiento de Julieta que nació como tal hace dos años, dedicado a la elaboración y venta de productos sin tacc, más orientado hacia la pastelería aunque también incorpora panificados para el disfrute tanto de personas con celiaquía como consumidores comunes.

Si bien se trata de un proyecto emergente, el vínculo de Julieta con la celiaquía inició de pequeña, siendo una bebé, aunque ni ella ni su familia lo sabía. Al ser la única en la actualidad de su entorno familiar diagnosticada con la patología, los primeros años de su infancia fueron complejos hasta que lograron identificar el origen de sus dolencias y molestias. Hace 16 años incorporó a su diaria una dieta libre de gluten y en el camino comenzó a incursionar en la preparación de distintas recetas, ya que encontrarlas en el mercado era complejo.

“Tenía que probar cosas nuevas que todos pudiéramos comer y que no haya diferencia. El emprendimiento lo tengo hace dos años porque no me quedaba otra, había que buscar un ingreso extra. Voy inventando, haciendo pruebas a ver que sale y lo que gusta lo pongo a disposición del público”, comenta orgullosa la sanjuanina en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Julieta describe que a su emprendimiento como “el país de las maravillas para los celiacos”, y no se queda lejos del concepto. Sucede que a las tradicionales galletas y budines que se pueden encontrar en la mayoría de los emprendimientos que se encuentran dentro de las opciones sin gluten ella ofrece alternativas que son más que atractivas. Chocotortas, brownies, tartas de distintas variedades, alfajores de coco, lemon pie, entre otras delicias dulces. También cuenta con pan y prepizas dentro de las opciones saladas.

“La idea es siempre ir incorporando algo más, para hacer la diferencia. Los productos sin gluten son buenos para la salud, pero muchas veces son caro y no son tan accesibles, lo que nos traba un poco a la hora de buscar opciones. Este emprendimiento nace para cubrir esa necesidad”, explica la sanjuanina.

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Con presencia en distintos eventos con productos frescos y llamativos, la intención de Julieta es poder consolidar su proyecto, aspirando a tener un espacio físico propio en el cual poder exhibir cada uno de los productos que elabora y así llegar a más consumidores, sean o no celiacos.

Dónde encontrar las delicias de Juliet Gluten Free

El emprendimiento se encuentra todos los sábados y domingo en el Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo, gracias al espacio brindado por el área de Economía Social de la provincia. Además, los jueves y viernes se encuentra con su stadn en la Plaza Laprida, en horas de la mañana.

Allí no solo cuenta con productos para vender, sino que también ofrece degustaciones para que los sanjuaninos prueben sus creaciones.

Quienes deseen conocer más sobre el emprendimiento o realizar pedidos se pueden contactar con Julieta por medio de la cuenta de Instagram del emprendimiento @julietglutenfree.