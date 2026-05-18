Salud advierte que el uso excesivo del celular genera bruxismo en niños: en San Juan hay pacientes de dos años

El Ministerio de Salud de la provincia , a través de sus equipos de odontología, encendió las alarmas sobre una tendencia creciente: el aumento de casos de bruxismo en niños cada vez más chicos vinculado directamente al uso desmedido de pantallas, especialmente el teléfono celular. En San Juan ya hay pacientes de dos años.

Lo que antes se consideraba un problema de adultos derivado del estrés, hoy afecta a niños de apenas dos años , quienes incluso sin tener su dentadura temporaria completa, ya manifiestan este hábito de rechinar los dientes. Así lo dijo Rocío Hernández , odontóloga del Ministerio de Salud, que forma parte de los operativos odontológicos que se realizan en los CDI y jardines.

Según la especialista, el bruxismo infantil no tiene una causa única. Ante una consulta, el protocolo de salud sigue un orden específico para descartar factores . Dijo que la causa más frecuente es la presencia de parásitos en el niño, por ello la primera medida es su derivación al pediatra para que le indique los análisis correspondientes

En caso de descartarse la presencia de parásitos, el foco se pone en el entorno y las costumbres del niño. Aquí es donde el exceso de pantallas ha tomado un protagonismo preocupante. ‘En San Juan se registran muchos casos de bruxismo infantil por exceso de pantalla, lo vemos tanto a nivel de salud pública como privada. Hay niños de dos años que sin tener toda la dentadura temporaria ya bruxan los dientes’, dijo Hernández.

El impacto neurológico de la luz del celular

El problema no es sólo el contenido, sino el dispositivo en sí. La luz que emiten los celulares genera un tipo de ansiedad a nivel neurológico que el sistema nervioso del niño no puede procesar correctamente. ‘El estímulo de la pantalla es tan fuerte que genera una tensión que los niños descargan en la mandíbula. Y es peor cuando es el niño quien maneja el celular, lo que aumenta el estrés por no acceder rápido a lo que quiere o busca’, advirtió la odontóloga.

El bruxismo en los niños puede generar varios trastornos colaterales como problemas de aprendizaje. La especialista dijo que esto se debe a que el niños con bruxismo ‘duerme mal’ y no tiene el mismo nivel de concentración en la escuela que un niño que descanse correctamente durante la noche.

Cambio de hábitos, único tratamiento para el bruxismo infantil

Hernández dijo que, a diferencia de los adultos, los niños no pueden utilizar placas miorrelajantes para combatir el bruxismo. Es por eso que el tratamiento para ellos se basa fundamentalmente en un cambio de hábitos. Para estos pacientes se recomienda la ‘higiene del sueño’ que consiste en que el niño tenga cero acceso a las pantallas entre dos o tres horas antes de irse a dormir. ‘Si el niño se va a cama a las 22, ya a las 19 o 20 debe dejar de exponerse a las pantallas, especialmente la del celular que es la que le genera mayor estrés o ansiedad. También se recomiendo que cene liviano para bajar la ansiedad’, dijo la odontóloga.

La especialista dijo que los resultados de este cambio de hábitos no son inmediatos, pero que con el correr de los días se podrá observar que el niño bruxa menos.

Recomendaciones de la OMS

Para proteger el desarrollo neurológico y bucodental de los más chicos, Hernández recordó las pautas recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS):