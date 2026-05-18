    • 18 de mayo de 2026 - 06:48

    Histórico: una escuela de Valle Fértil es la primera en San Juan en llevar un nombre en lengua Kakán Diaguita

    Es la Escuela de Educación Especial Múltiple y su Anexo Astica, en Valle Fértil, que fueron baustizados como ‘Tesinak’.

    La Escuela de Educación Especial Múltiple, de Valle Fërtil, es la primera en llevar un nombre en legua Kakán Diaguita.

    La Escuela de Educación Especial Múltiple, de Valle Fërtil, es la primera en llevar un nombre en legua Kakán Diaguita.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En una jornada cargada de emoción, identidad y un profundo valor cultural, se llevó a cabo el acto oficial de imposición de nombre de la Escuela de Educación Especial Múltiple de Valle Fértil y su Anexo Ástica. A partir de ahora, lleva oficialmente el nombre “Tésinak”, una palabra de origen Kakán Diaguita que significa “Arcoíris”.

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    Este acontecimiento representa un hecho histórico tanto para el departamento como para la provincia de San Juan, al convertirse en la primera institución educativa en incorporar un término de la lengua Kakán Diaguita en su denominación oficial.

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    Toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Múltiple de Valle Fértil participó de la elección del nombre para la institución.

    Toda la comunidad educativa de la Escuela de Educación Múltiple de Valle Fértil participó de la elección del nombre para la institución.

    Un proyecto nacido desde la comunidad de Valle Fértil

    La elección de “Tésinak” no fue azarosa. Surgió como una iniciativa interna de los docentes y alumnos, quienes junto a sus familias y en articulación con la comunidad general, impulsaron la propuesta. El objetivo principal fue fortalecer la identidad cultural, promover la inclusión y reconocer de forma activa las raíces ancestrales de la región.

    Para garantizar la rigurosidad del proceso, se realizó un trabajo de investigación clave:

    • Validación histórica: la Dirección de Pueblos Originarios del municipio se encargó de investigar y confirmar la fidelidad y el significado del término.
    • Políticas públicas: este hito da el puntapié inicial a los programas de revitalización de la lengua Kakán Diaguita que se vienen desarrollando formalmente.

    Tésinak simboliza la diversidad, la unión y la esperanza; valores que diariamente construye esta querida institución educativa”.

    Respaldo institucional y símbolos de unión

    Durante el acto, la Municipalidad de Valle Fértil hizo entrega de una Whipala, el símbolo universal de los pueblos originarios, como expresión de respeto, identidad y reconocimiento hacia las culturas ancestrales.

    El evento contó con el fuerte respaldo de la gestión del Intendente Mario Riveros. Desde el equipo municipal destacaron que estas acciones reflejan un compromiso firme con la educación, la diversidad cultural y la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de su propia historia.

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