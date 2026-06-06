Robó dos cajones de fruta de una verdulería en Rawson y pagará con siete meses de prisión en el Penal

Una vecina advirtió el robo y alertó a la propietaria y a la Policía. El acusado, que fue declarado reincidente, recibió una condena de prisión.

Un hombre identificado como Mario Isaac Zárate fue condenado a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del delito de hurto simple en grado de tentativa, en un hecho ocurrido en el departamento Rawson. El episodio ocurrió el 31 de mayo de 2026, alrededor de las 14 horas.

Zárate llegó a un domicilio ubicado sobre calle José Ingenieros al 203, en Rawson, donde funciona una verdulería. El hombre aprovechó la ausencia de los propietarios e intentó apoderarse de dos cajones de fruta que se encontraban sobre la vereda junto a otros cajones utilizados para el comercio.

Sin embargo, una vecina observó la maniobra y dio aviso tanto a la propietaria como así también al 911. Minutos después, efectivos policiales arribaron al lugar, lograron interceptar al sospechoso y recuperaron los elementos sustraídos.

Zárate acordó juicio abreviado parcial, tramitado por el fiscal del caso, Francisco Micheltorena, junto al ayudante fiscal Thomas García. Mientras la Fiscalía había solicitado una pena de ocho meses de prisión efectiva, la defensa pidió siete meses, solicitud que finalmente fue acogida por el juez interviniente.