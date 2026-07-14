    • 14 de julio de 2026 - 08:22

    Robaron un depósito municipal en Rawson y se llevaron herramientas, pinturas e insumos de limpieza

    Delincuentes ingresaron durante la madrugada a un edificio comunal y sustrajeron una gran cantidad de elementos de trabajo.

    Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en un depósito de la Municipalidad de Rawson. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando desconocidos ingresaron a un edificio comunal ubicado en las inmediaciones del Parque Municipal y se llevaron una gran cantidad de herramientas, artículos de limpieza y otros elementos utilizados para las tareas diarias del municipio.

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    La denuncia fue radicada por uno de los responsables del área, quien al llegar al lugar advirtió el faltante de numerosos objetos. El depósito funciona en un inmueble situado en la esquina de Boulevard Sarmiento y Lemos, contiguo al Centro Integrador Comunitario (CIC).

    Entre los elementos robados figuran herramientas de albañilería y jardinería, una desmalezadora, una carretilla, una bicicleta, una caja de herramientas, muebles, electrodomésticos, tachos de pintura y una importante cantidad de productos de limpieza y desinfección.

    De acuerdo con las primeras estimaciones, los delincuentes también sustrajeron más de un centenar de bidones con cloro, detergente, jabón y otros insumos destinados al mantenimiento de distintas dependencias municipales.

    Los investigadores sospechan que en el robo participaron varias personas debido al volumen de los elementos sustraídos. Una de las principales hipótesis es que los autores utilizaron un vehículo de gran porte para trasladar el botín.

    La causa quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, que busca determinar de qué manera ingresaron al predio, si el lugar contaba con medidas de seguridad y reunir pruebas que permitan identificar a los responsables del hecho.

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