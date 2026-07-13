La Liga de Fútsal Infantil de Rawson tiene a sus campeones del Torneo Apertura 2026

Con una extensa jornada deportiva desarrollada en el estadio Aldo Cantoni, la Liga de Fútsal Infantil de Rawson (LIFRA) disputó las finales de la Copa Oro y Copa Plata del Torneo Apertura 2026. Un sábado de definiciones que terminó por reunir a todas las familias vinculadas con el futsal del futuro.
Desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche, cientos de niños, niñas, familias y dirigentes acompañaron la definición de uno de los certámenes más importantes del fútbol infantil de la provincia, que reune a mas de 700 participantes
La actividad reunió a equipos de distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, que llegaron a las instancias decisivas luego de una destacada participación a lo largo del torneo. La jornada concluyó con la ceremonia de premiación, donde se reconoció el esfuerzo, compromiso y desempeño de los equipos protagonistas.
En la Copa Plata, Las Garzas tuvo una actuación sobresaliente al consagrarse campeón en las categorías Sub 15 y Sub 9. Además, 32 Unidos se quedó con el título en Sub 13, Cuesta del Viento celebró en Sub 11 y Leones FC obtuvo el campeonato en Sub 7.
Por su parte, la Copa Oro dejó a varios equipos en lo más alto de sus categorías. Halcones DM se consagró campeón en Mamis LIFRA +25 y también en la rama femenina Sub 15. Fénix FC logró un doble festejo al quedarse con los títulos de Sub 15 y Sub 13, mientras que Club Barrio Neuquén obtuvo los campeonatos de Sub 11 y Sub 7. En Sub 9, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) se quedó con el máximo trofeo.
El Torneo Apertura LIFRA 2026 volvió a poner en valor el crecimiento del fútbol infantil en Rawson y en toda la provincia, promoviendo espacios de participación deportiva que fortalecen valores como el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina y la sana competencia. A través del acompañamiento a este tipo de competencias, el Gobierno de San Juan continúa impulsando políticas públicas que favorecen el acceso al deporte, la formación integral de niños y jóvenes y el fortalecimiento de las instituciones deportivas.
TODOS LOS CAMPEONES
Copa Plata
Sub 15: Las Garzas
Sub 13: 32 Unidos
Sub 11: Cuesta del Viento
Sub 9: Las Garzas
Sub 7: Leones FC
Copa Oro
Mamis LIFRA +25: Halcones DM
Femenino Sub 15: Halcones DM
Sub 15: Fénix FC
Sub 13: Fénix FC
Sub 11: Club Barrio Neuquén
Sub 9: Sindicato Empleados de Comercio (SEC)
Sub 7: Club Barrio Neuquén