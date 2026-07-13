La Liga de Fútsal Infantil de Rawson tiene a sus campeones del Torneo Apertura 2026

La Liga de Rawson vivió una jornada sensacional en el estadio Aldo Cantoni con todas sus finales en cada categoría.

Definiciones. En el Cantoni, el futsal infantil de Rawson coronó a todos sus campeones.

Con una extensa jornada deportiva desarrollada en el estadio Aldo Cantoni, la Liga de Fútsal Infantil de Rawson (LIFRA) disputó las finales de la Copa Oro y Copa Plata del Torneo Apertura 2026. Un sábado de definiciones que terminó por reunir a todas las familias vinculadas con el futsal del futuro.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche, cientos de niños, niñas, familias y dirigentes acompañaron la definición de uno de los certámenes más importantes del fútbol infantil de la provincia, que reune a mas de 700 participantes

La actividad reunió a equipos de distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, que llegaron a las instancias decisivas luego de una destacada participación a lo largo del torneo. La jornada concluyó con la ceremonia de premiación, donde se reconoció el esfuerzo, compromiso y desempeño de los equipos protagonistas.

En la Copa Plata, Las Garzas tuvo una actuación sobresaliente al consagrarse campeón en las categorías Sub 15 y Sub 9. Además, 32 Unidos se quedó con el título en Sub 13, Cuesta del Viento celebró en Sub 11 y Leones FC obtuvo el campeonato en Sub 7.

Por su parte, la Copa Oro dejó a varios equipos en lo más alto de sus categorías. Halcones DM se consagró campeón en Mamis LIFRA +25 y también en la rama femenina Sub 15. Fénix FC logró un doble festejo al quedarse con los títulos de Sub 15 y Sub 13, mientras que Club Barrio Neuquén obtuvo los campeonatos de Sub 11 y Sub 7. En Sub 9, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) se quedó con el máximo trofeo.