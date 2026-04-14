Capital: en el pasado lo detuvieron por robar botellas de fernet, ahora cayó por un energizante

Un nuevo hecho delictivo protagonizado por un delincuente reincidente terminó con otra condena de prisión efectiva en San Juan . Se trata de Eduardo David Delgado , quien volvió a quedar tras las rejas tras intentar robar en un servicompras de una estación de servicio Capital .

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El episodio ocurrió el viernes 10 de abril de 2026, cerca de las 7:55, en el local “Full” de la estación de servicio YPF del Automóvil Club Argentino, ubicada en avenida Rawson y 9 de Julio .

Según consta en la causa, Delgado ingresó al comercio y tomó una lata de energizante marca Monster , que ocultó entre sus prendas. Luego hizo lo mismo con dos paquetes de galletas marca Sonrisa y se retiró del lugar sin pagar, dirigiéndose hacia la playa de carga de combustible.

Sin embargo, la maniobra fue advertida por una empleada del servicompras, quien lo siguió y alertó a otros trabajadores . Entre varios empleados lo redujeron y dieron aviso al 911 .

Al llegar, efectivos policiales realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus prendas los tres productos sustraídos, por lo que fue detenido formalmente. Intervino la ayudante fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor para el Procedimiento Especial de Flagrancia , bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca .

La causa fue resuelta mediante un acuerdo de juicio abreviado. La fiscal Yanina Galante, junto a la ayudante fiscal Lucía Escudero, acordaron una condena de dos meses de prisión efectiva. Además, Delgado fue declarado reincidente y continuará detenido con prisión preventiva.

Antecedente

El prontuario de Delgado no es nuevo. En septiembre de 2024 ya había sido condenado a un mes de prisión efectiva por robar dos botellas de fernet en un almacén de Capital.

Aquel hecho ocurrió el 31 de agosto de ese año, cuando el sujeto ingresó a un comercio ubicado sobre avenida Ignacio de la Roza, antes de calle Las Heras, de donde sustrajo dos botellas de Fernet Branca de 750 ml, ocultándolas entre su ropa. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió su detención.

En esa oportunidad, la Justicia también resolvió el caso mediante juicio abreviado y le impuso una pena de prisión efectiva.

Con este nuevo episodio, Delgado vuelve a quedar alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, evidenciando un historial delictivo reiterado vinculado a delitos contra la propiedad.