El insólito blooper judicial en la condena a Olmedo Zadro: dictaron la sentencia antes de pedir las penas

La presidenta del tribunal, Mabel Moya, anunció la culpabilidad y la condena de Néstor Olmedo Zadro antes de realizar la etapa de cesura. El error fue advertido minutos después y obligó a reanudar la audiencia para cumplir con el procedimiento legal. Lo que debía ser el cierre formal del juicio por el intento de femicidio de una joven de Chimbas terminó convirtiéndose en un llamativo episodio judicial que sorprendió a abogados, familiares y hasta a los propios jueces.

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Tras las últimas palabras de Néstor Olmedo Zadro , la presidenta del tribunal, Mabel Moya, avanzó directamente con la lectura del veredicto y anunció tanto la declaración de culpabilidad como la condena a 10 años de prisión efectiva. Sin embargo, había omitido una instancia clave del proceso: la audiencia de cesura, etapa en la que las partes deben exponer sus argumentos sobre el monto de la pena antes de que el tribunal dicte sentencia.

El error pasó inadvertido durante algunos minutos. Mientras tanto, la víctima y sus familiares ya se encontraban en el exterior de Tribunales, aliviados por el resultado del juicio y convencidos de que el proceso había concluido definitivamente.

Pero la situación dio un giro inesperado cuando desde la Oficina Judicial advirtieron la omisión procesal. De inmediato se convocó nuevamente a los integrantes del tribunal y a las partes para retomar la audiencia y cumplir con el procedimiento que había quedado pendiente.

Fue entonces cuando se desarrolló la etapa de cesura. Fiscalía, querella y defensa formularon sus respectivos planteos respecto de la pena a imponer y, una vez concluida esa instancia, la jueza Moya volvió a emitir la sentencia.

El resultado fue exactamente el mismo: Olmedo Zadro fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el intento de femicidio cometido contra su pareja. Sin embargo, el episodio generó comentarios en los pasillos judiciales debido a que la omisión inicial podría haber abierto cuestionamientos sobre la validez formal del fallo si no hubiese sido corregida a tiempo.

Según trascendió, la magistrada explicó ante las partes que se trató de un error involuntario y procedió a subsanarlo sobre la marcha para garantizar el cumplimiento de todas las etapas previstas por la ley.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una diferencia entre ambas lecturas. En la primera oportunidad, cuando anunció la condena antes de la cesura, la jueza señaló que la decisión había sido adoptada por mayoría. Sin embargo, al momento de dictar nuevamente la sentencia tras corregir el procedimiento, indicó que el fallo había sido unánime.

Más allá de ese episodio, la condena quedó firme en la audiencia y Olmedo Zadro recibió una pena de 10 años de prisión efectiva por el brutal ataque contra su pareja, en uno de los casos de violencia de género más impactantes que llegaron a juicio oral en San Juan durante los últimos años.

Lo cierto es que, además de la condena, la jornada dejó una escena poco habitual en los tribunales sanjuaninos: una sentencia anunciada, corregida y vuelta a dictar minutos después para evitar que un error procesal empañara uno de los juicios más sensibles del año.