Tremendo triple choque de camiones: un muerto y heridos

Una trágica jornada se vivió en el norte santafesino tras registrarse un violento accidente vial que involucró a tres camiones de gran porte .

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El siniestro fatal ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 2 , exactamente a la altura del kilómetro 340 , en jurisdicción de la localidad de Logroño , donde los pesados vehículos colisionaron entre sí por causas que aún se intentan establecer mediante los peritajes correspondientes .

Como consecuencia del fortísimo impacto múltiple , las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de uno de los ocupantes de los camiones en el lugar del hecho.

Por su parte , los demás choferes e involucrados recibieron atención médica de urgencia por parte del Servicio de Emergencias 107 .

Posteriormente , fueron trasladados al hospital local ; se informó que uno de ellos ingresó con un cuadro de politraumatismos graves .

Debido a la magnitud del accidente, la posición en la que quedaron las estructuras de los camiones y el trabajo de los peritos, la Ruta Provincial 2 permanece cortada en su totalidad.

Ante este escenario, la Agencia de Seguridad Vial informó que la interrupción se mantendrá por varias horas y dispuso de inmediato una serie de desvíos vehiculares en la zona para evitar un colapso mayor en el tránsito.