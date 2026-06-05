Tremendo triple choque de camiones: un muerto y heridos

Una trágica jornada se vivió en el norte santafesino tras registrarse un violento accidente vial que involucró a tres camiones de gran porte.
Hay heridos internados y las autoridades investigan las causas del fatal accidente.
Una trágica jornada se vivió en el norte santafesino tras registrarse un violento accidente vial que involucró a tres camiones de gran porte.
El siniestro fatal ocurrió sobre la Ruta Provincial Nº 2, exactamente a la altura del kilómetro 340, en jurisdicción de la localidad de Logroño, donde los pesados vehículos colisionaron entre sí por causas que aún se intentan establecer mediante los peritajes correspondientes.
Como consecuencia del fortísimo impacto múltiple, las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de uno de los ocupantes de los camiones en el lugar del hecho.
Por su parte, los demás choferes e involucrados recibieron atención médica de urgencia por parte del Servicio de Emergencias 107.
Posteriormente, fueron trasladados al hospital local; se informó que uno de ellos ingresó con un cuadro de politraumatismos graves.
Debido a la magnitud del accidente, la posición en la que quedaron las estructuras de los camiones y el trabajo de los peritos, la Ruta Provincial 2 permanece cortada en su totalidad.
Ante este escenario, la Agencia de Seguridad Vial informó que la interrupción se mantendrá por varias horas y dispuso de inmediato una serie de desvíos vehiculares en la zona para evitar un colapso mayor en el tránsito.