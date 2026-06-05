    • 5 de junio de 2026 - 14:56

    Cayó un falso policía que asaltó a un hombre a punta de pistola: tenía pedido de captura y hallaron droga

    El sospechoso, de apellido Carrizo, fue detenido por un robo agravado ocurrido en Villa Hipódromo. Además de secuestrar una moto con pedido de robo en Buenos Aires, la Policía encontró casi 1,4 kilos de marihuana durante allanamientos vinculados a la causa.

    El detendio es un hombre de apellido Carrizo.

    El detendio es un hombre de apellido Carrizo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de apellido Carrizo fue detenido en Rawson acusado de hacerse pasar por policía para cometer un violento robo a mano armada contra un transeúnte. El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Brigada de Investigaciones Sur, dependiente de la Dirección D-5, y permitió además el secuestro de una motocicleta con pedido de secuestro por robo y casi 1,4 kilos de marihuana en un allanamiento complementario en Pocito.

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    La investigación se originó a partir de un asalto ocurrido el pasado 21 de mayo en jurisdicción de Subcomisaría Villa Hipódromo. Según la denuncia, la víctima fue interceptada por un sujeto que circulaba en una motocicleta negra similar a una Yamaha FZ y que vestía prendas que simulaban un uniforme policial.

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    De acuerdo con el relato, el delincuente llevaba casco rebatible, pasamontañas y guantes, y exhibió un arma de fuego que portaba en la cintura. Bajo amenazas, le robó un teléfono celular Motorola E13 y su DNI. Antes de retirarse, efectuó un disparo para intimidar al damnificado y le ordenó abandonar el lugar.

    A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a Carrizo como el presunto autor del hecho. Fuentes policiales indicaron que el sospechoso posee antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas, además de registrar pedidos de captura vigentes solicitados por la UFI CAVIG y una UFI Genérica.

    Con autorización judicial y bajo directivas de la fiscalía interviniente, los investigadores allanaron una vivienda ubicada en Villa Stornell, Rawson. Allí detuvieron al acusado y secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

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    Durante el operativo también incautaron una motocicleta Yamaha MT-03 negra que tenía colocada una patente correspondiente a otro vehículo. Tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

    Carrizo fue trasladado a la Central de Policía y quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se aguarda la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria.

    Por otra parte, en el marco de medidas judiciales complementarias y con la colaboración del Departamento Drogas Ilegales, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Independencia, en Villa Cremades, Pocito.

    En ese domicilio los efectivos secuestraron 1.390 gramos de marihuana, sustancia que arrojó resultado positivo en las pruebas de campo realizadas en el lugar. La droga quedó a disposición de la Justicia Federal de turno para continuar con las actuaciones correspondientes.

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