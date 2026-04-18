    • 18 de abril de 2026 - 11:08

    Capital inauguró la renovada Plaza Colón en Desamparados

    La Plaza Colón fue remodelada en Capital y ya puede ser disfrutada por vecinos, con nuevas veredas, iluminación y espacios recreativos.

    Nueva Plaza Colón en Capital tras su remodelación integral en Desamparados. &nbsp;

    Nueva Plaza Colón en Capital tras su remodelación integral en Desamparados.

     

    Foto:

    Con el propósito de seguir mejorando las condiciones de vida de la comunidad, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de su Secretaría de Planificación Urbana, llevó adelante la remodelación integral de la plaza del barrio “Viñas de Colón”, ubicada en el distrito Desamparados.

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    El acto de inauguración fue presidido por la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, quien destacó la importancia de recuperar estos espacios públicos como puntos de encuentro, recreación e integración para los vecinos.

    "Hoy la plaza se puede caminar e invitamos a caminar a todos los vecinos del barrio, porque hoy hay veredas que se pueden transitar, tenemos verdes, mejor iluminación, riego por goteo y juegos para los chicos", expresó.

    Cabe señalar que, durante años, la plaza presentaba un notable deterioro.

    Atendiendo a un pedido sostenido de los vecinos, el municipio intervino para poner en valor este espacio verde, en el marco del programa departamental “Volver a las Plazas”, iniciativa que busca recuperar y revitalizar los espacios públicos en distintos puntos del departamento.

    BARRIO COLON 2

    De esta manera, el municipio continúa consolidando políticas públicas orientadas a la mejora urbana y al bienestar de la comunidad, generando espacios más seguros, inclusivos y accesibles para todos los sanjuaninos.

    La presente obra corresponde a una intervención puntual de mejora urbana en Plaza Colón, ubicada sobre calle Mercedarios, con el objetivo de rehabilitar y jerarquizar el ingreso principal, optimizando las condiciones de accesibilidad, seguridad peatonal y funcionamiento general del sector.

    La intervención fue concebida para consolidar un acceso más ordenado, seguro y duradero, fortaleciendo la imagen urbana de la plaza y mejorando la experiencia de circulación de los vecinos.

    En la oportunidad asistieron al acto, el Pte. del Concejo Deliberante, Elio Martos Vargas, Concejales, el Coordinador de Gabinete, César Aguilar, y demás funcionarios del Dpto. Ejecutivo Municipal.

    BARRIO COLON 1

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