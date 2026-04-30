Robo en Caucete recuperaron un celular tras allanamientos y hay un menor implicado

Un celular robado en un taller de Caucete fue recuperado tras allanamientos. Dos sospechosos, uno menor, quedaron vinculados al hecho.

El celular fue recuperado tras allanamientos por el robo en Caucete.

Efectivos de la Comisaría 9ª lograron esclarecer un robo en Caucete tras una serie de procedimientos. El delito ocurrió en un taller mecánico, donde dos sujetos distrajeron al dueño y sustrajeron un teléfono celular.

El hecho se registró en el Barrio Área II, cuando los delincuentes simularon una consulta para engañar al propietario del lugar y llevarse un Motorola G04 celeste con funda roja. Tras advertir la maniobra, el damnificado realizó la denuncia correspondiente.

Robo en Caucete y allanamientos positivos A partir de la investigación, el robo en Caucete permitió identificar a los presuntos autores: dos hombres conocidos en el ambiente delictivo, uno de ellos menor de edad. Con intervención de la Justicia, se ordenaron allanamientos en distintos puntos del departamento.

Los operativos se realizaron en los barrios Marayes, Caucete e Industrial, con resultados positivos. Allí se logró secuestrar el celular sustraído y prendas de vestir utilizadas durante el hecho.