Doble incidente en Caucete: una pareja grave tras un choque y detienen a un conductor con 5 veces más alcohol del permitido

La noche en Caucete estuvo marcada por dos episodios consecutivos que volvieron a encender las alarmas por la imprudencia al volante. Un grave accidente de tránsito dejó a una pareja internada y, en paralelo, un conductor alcoholizado fue detenido en el mismo sector mientras se desarrollaba el operativo policial.

El resultado del dosaje al conductor y el doloroso destino del motociclista que murió en Caucete

Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto en Ruta 270

Más que la noche, el Día del Trabajador fue negro para el departamento del este, ya que sobre el mediodía se había producido un accidente fatal sobre Ruta 270, en el tramo entre Ruta 20 y Avenida de los Ríos, donde falleció un motociclista como consecuencia de haber impactado contra un auto.

Pero yendo a la secuencia que ocurrió posteriormente, sobre horas de la noche. El primero de los hechos ocurrió en la intersección de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Juan José Bustos. Allí, por causas que aún se investigan, colisionaron un automóvil y una motocicleta BMW de alta cilindrada , según publicó diario El Bastón.

Según las primeras versiones, la moto circulaba de este a oeste por Paula Albarracín, cuando el vehículo intentó cruzar por Juan José Bustos, produciéndose un fuerte impacto.

Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor —un hombre y una mujer— sufrieron heridas de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al hospital , donde permanecen internados.

En tanto, el automóvil quedó atravesado sobre la calzada y generó preocupación adicional debido a una pérdida de gas, lo que obligó a la intervención de Bomberos Voluntarios para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 37°, Comando Este, la Unidad Rural y personal de Bomberos, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Pero mientras se desarrollaba ese operativo, se registró un segundo episodio que agravó aún más el panorama.

Conductor alcoholizado en Caucete

Un conductor a bordo de un Fiat Uno intentó avanzar por la zona a pesar del despliegue policial y de tránsito. Su actitud llamó la atención de los efectivos, que decidieron realizarle un test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, más de cinco veces el máximo permitido en la provincia de San Juan, que es de 0,5 g/l.

Ante esta situación, el hombre fue detenido de inmediato y quedó a disposición del Juzgado de Faltas.

Ambos hechos, ocurridos prácticamente en simultáneo, reflejan un preocupante escenario en Caucete, donde la imprudencia al volante parece no dar tregua y vuelve a poner en riesgo la vida de conductores y peatones.