25 de Mayo: reconoció sus bidones de gasoil robados en Facebook y descubren a los sospechosos

Un empleado de una finca de 25 de Mayo identificó los elementos sustraídos al ver una publicación policial en redes sociales.

Los primeros sospechosos del robo continuo de bidones de combustibles de una finca de 25 de Mayo tienen nombres.

Un hecho tan particular como esclarecedor ocurrió en el departamento 25 de Mayo, donde un robo fue descubierto gracias a una publicación en redes sociales, hecho que involucró a dos sujetos transportando bidones con combustible.

Según informaron desde la Comisaría 10°, el episodio se originó este sábado 2 de mayo, cuando un empleado de la “Finca Pascual”, ubicada sobre calle La Plata entre calles 5 y 6, detectó en Facebook una noticia que le llamó poderosamente la atención.

Robo de combustibles en 25 de Mayo En la publicación, se informaba que personal policial había aprehendido a dos individuos que transportaban bidones con combustible sin poder justificar su procedencia. Fue entonces cuando el trabajador reconoció uno de los recipientes como propio, ya que tenía una particular reparación: un tapón improvisado con una bolsa atada con un trozo de lona.

Ante esto, el hombre se dirigió al depósito de la finca donde trabaja y constató que autores desconocidos, sin ejercer violencia, habían sustraído dos bidones, uno de 20 litros y otro de 30, ambos con gasoil, y una manguera de goma de dos metros.

Tras la denuncia, se dio intervención a la UFI de Delitos contra la Propiedad. Por disposición del ayudante fiscal Carlos Yanzón, se vinculó a la causa a los detenidos, identificados como Raúl Franco Morales Bazán y Cristian Guevara Morales, quienes ya se encontraban aprehendidos en el marco de un expediente contravencional.