    • 2 de mayo de 2026 - 13:11

    Robaban cebollas de una finca y fueron condenados en Flagrancia

    Dos hombres fueron sorprendidos con bolsas cargadas en una plantación, en Caucete. Terminaron con condenas en Flagrancia, uno va a la cárcel.

    Robo de cebollas.

    Robo de cebollas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia de San Juan resolvió mediante juicio abreviado condenar a dos hombres que fueron sorprendidos robando cebollas de una finca en un hecho ocurrido el pasado 20 de abril. El caso se tramitó bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

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    Según fuentes judiciales, Fernando Balmaceda fue condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y prisión preventiva. En tanto, Francisco Pérez recibió la misma pena, pero de cumplimiento condicional, además de una prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos o turbatorios.

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    El hecho ocurrió alrededor de las 19.45 en una finca ubicada sobre calle Patricias Sanjuaninas, entre Salta y Juan José Bustos, en un predio donde se cultivan cebollas para semilla.

    De acuerdo a la investigación, ambos imputados ingresaron al lugar y tomaron dos bolsas tipo rejilla, propiedad del establecimiento, que cargaron con aproximadamente 17 kilos de cebolla cada una. La maniobra fue advertida por el sereno de la finca, quien alertó al propietario.

    Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron aprehender a los sospechosos en un callejón interno de la finca “Diapal”, colindante con el terreno afectado, cuando aún transportaban la mercadería sustraída.

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