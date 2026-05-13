Aprovechó el descuido de una adolescente, robó un celular y terminó atrapado en plena fuga

El hombre, de 57 años, intentó escapar con el teléfono que una joven perdió mientras iba en bicicleta, pero un motociclista lo persiguió y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía Ciclista en Capital.

Un hombre de 57 años fue detenido este martes en Capital luego de intentar robar un teléfono celular que una adolescente había perdido mientras circulaba en bicicleta por la vía pública.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en inmediaciones de avenida Córdoba y General Hacha, donde intervino personal de la División Policía Ciclista tras un aviso emitido por el CISEM.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, una joven de 16 años, circulaba por calle Tucumán cuando se le cayó su teléfono celular, un Motorola G24 color lila. Al regresar para recuperarlo, observó que un hombre identificado como Herrera tomó el dispositivo y escapó por avenida Córdoba en dirección oeste.

La situación fue advertida por un motociclista que logró interceptar al sospechoso en la intersección con General Acha y retenerlo hasta la llegada de los efectivos policiales.