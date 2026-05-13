    • 13 de mayo de 2026 - 18:41

    Tragedia en Ruta 40: murió un motociclista bonaerense tras caer de su moto en Talacasto

    La víctima fue identificada como Daniel Oscar Ciri, de unos 65 años. El siniestro ocurrió este miércoles en un tramo de la Ruta Nacional 40, pasando Talacasto, y las causas del hecho son investigadas por la Justicia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista oriundo de la provincia de Buenos Aires murió este miércoles luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40, en un sector ubicado pasando Talacasto, a la altura del campamento de Vialidad Nacional.

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    De acuerdo con la información brindada por fuentes oficiales, el hombre circulaba por la zona cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió el control de la motocicleta y cayó violentamente sobre la calzada.

    Tras el hecho, efectivos policiales y personal de emergencias médicas se trasladaron hasta el lugar del accidente. Al arribar, constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

    El motociclista fue identificado como Daniel Oscar Ciri, de aproximadamente 65 años y domiciliado en la provincia de Buenos Aires.

    En el lugar también intervino personal de la UFI Norte, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales y de las pericias destinadas a establecer cómo ocurrió el siniestro.

    Mientras se desarrollaban las tareas de rigor, el tránsito en ese tramo de la Ruta 40 se mantuvo con circulación reducida y bajo precaución.

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