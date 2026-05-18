La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó 245.000 dólares en refaccionar la casa de Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados por el contratista Matías Tabar coinciden con los 245.000 dólares que declaró haber recibido por las obras de remodelación en la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el country Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz.

El viernes, Tabar se presentó de manera espontánea ante la fiscalía en Comodoro Py y aportó la documentación de las compras a proveedores y pagos de mano de obra realizados durante los trabajos. Todos los recibos y facturas coinciden con la cifra que dio en su declaración inicial.

Tabar dijo ante Pollicita que ese fue el monto total y que los trabajos fueron abonados en efectivo y sin factura , y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.

Según su testimonio, los arreglos se extendieron durante casi 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025 . En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados . De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos , trabajos en el baño y la cocina , la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta .

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura , sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por Adorni. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55.000 dólares durante 2024 y el saldo restante de 190.000 dólares a lo largo de 2025.

Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13.000 dólares durante el tiempo que duró la obra.

Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, que fue adquirida a fines de 2024 por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Enumeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

La declaración se inscribe en una causa que busca determinar el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la adquisición y puesta en valor de sus propiedades. Tal como surge del expediente, la Justicia intenta establecer si los gastos detectados guardan relación con los ingresos que el funcionario declaró en los últimos años.