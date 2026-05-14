La Justicia detectó más viajes de Manuel Adorni: dos escapadas a un all inclusive de Gualeguaychú

En marzo, luego de que saliera a la luz el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este en jet privado, el jefe de Gabinete defendió su derecho a irse de vacaciones y declaró: “No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice , irme cuatro días con mis nenes”. La Justicia investiga una veintena de excursiones locales y al exterior , y en las últimas horas se comprobó una nueva “escapada” del funcionario: visitó dos veces Gualeguaychú , provincia de Entre Ríos, y se alojó en un hotel de campo all inclusive.

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Medios locales habían difundido en los últimos días fotos de Adorni en el buffet del hotel Bolacuá . El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes a partir del hallazgo, y el juez Ariel Lijo los ordenó para incorporar la información al expediente por presunto enriquecimiento ilícito , donde se busca esclarecer el crecimiento patrimonial del jefe de los ministros.

Así, según indicaron fuentes judiciales a Infobae , se logró comprobar que Manuel Adorni se hospedó en el all inclusive junto a su esposa, Bettina Angeletti , y sus dos hijos, entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

Por la primera escapada pagó $1.350.000, mientras que la segunda le costó $1.000.000. En ambas oportunidades reservaron dos habitaciones dobles.

Los pagos se habrían hecho en efectivo, mediante depósito bancario.

El plan familiar que ofrece el hotel en su sitio web para el próximo fin de semana largo de agosto, que incluye cuatro días y tres noches para cuatro huéspedes, cotiza hoy a $2.730.000, pagando en efectivo.

Investigan más viajes

El fiscal Pollicita pidió este jueves una nueva batería de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los viajes de la familia Adorni.

Según supo Infobae de fuentes en tribunales, se firmó un requerimiento hacia una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

Angeletti, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, pagó su propio vuelo de regreso. Voló con la aerolínea Delta y el pasaje le costó 5.154 dólares. Este evento se investigó en una causa separada, que fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

El fiscal Pollicita también busca esclarecer una escapada de la familia a Bariloche a mediados de junio de 2024, cuando se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort.

El acusador público pidió al juez Lijo enviar un oficio al hotel para que precise quién hizo la reserva y cómo se pagó el servicio.

Según reveló el diario Clarín, el viaje a Bariloche le costó a Adorni unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

Además de estas medidas, el fiscal Pollicita solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y empresas de seguros.