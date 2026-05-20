    • 20 de mayo de 2026 - 16:31

    Murió conocido abogado sanjuanino

    El Foro de Abogados de San Juan informó el fallecimiento del destacado profesional.

    Dolor en la UNSJ de luto por el fallecimiento de un docente histórico.

    Dolor en la UNSJ de luto por el fallecimiento de un docente histórico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ámbito jurídico de San Juan atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del abogado Jorge Omar Vildozo, una figura reconocida por su trayectoria y compromiso con el ejercicio del derecho en la provincia.

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    La noticia fue difundida por el Foro de Abogados de San Juan a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, donde la institución expresó sus condolencias a familiares, seres queridos y allegados del profesional. En el mensaje, destacaron el compromiso y la dedicación de Vildozo a lo largo de su carrera dentro del ámbito jurídico.

    “Con profundo pesar informamos el fallecimiento del destacado abogado Jorge Omar Vildozo, profesional de reconocida trayectoria y compromiso en el ejercicio del derecho”, expresaron desde la entidad.

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    La partida del letrado generó muestras de dolor y acompañamiento dentro de la comunidad judicial sanjuanina, donde colegas y conocidos recordaron su labor profesional y su vínculo con el ejercicio de la abogacía en la provincia.

    A través de este mensaje institucional, el Foro de Abogados volvió a poner de manifiesto su reconocimiento a quienes dejaron una huella en la profesión y contribuyeron al fortalecimiento de los valores jurídicos en San Juan.

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