    • 8 de junio de 2026 - 10:53

    Cómo ahorrar energía al usar tu lavarropas: gastá menos, en pocos pasos

    Cómo ahorrar energía en tu lavado y gastá menos.

    Cómo ahorrar energía al usar tu lavarropas: gastá menos, en pocos pasos

    Cómo ahorrar energía al usar tu lavarropas: gastá menos, en pocos pasos

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    Una limpieza regular de tu lavarropas es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Este método te ayudará a disminuir el gasto de energía de tu electrodoméstico y a tener un resultado más eficiente en el lavado de tu ropa.

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    También, consumir menos energía te ayudará a ahorrar dinero en la factura de electricidad. Es importante tener en cuenta que esto también tiene un impacto menos negativo con el entorno, ya que el ahorro de recursos como el agua y la energía contribuye con el cuidado del ambiente.

    Cómo ahorrar energía en tu lavado

    • Seleccioná tu lavarropas: algunos electrodomésticos son más eficientes en el consumo energético. Optar por estos puede resultar útil para tu boleta de luz y además contribuirás con el planeta.
    • Usá la capacidad máxima en cada lavado: no pongas poca ropa en el tambor, intentá llenarlo hasta su capacidad máxima. Tampoco es recomendable sobrecargarlo ya que exigirá de más al aparato.
    • Optá por ciclos cortos: cierta ropa no requiere de ciclos largos de lavado. De esta forma podrás ahorrar energía y alargar la vida útil de las prendas.
    • Para hacer el lavado a mano más rápido y eficaz, podés probar diluir dos cucharadas de vinagre o bicarbonato de sodio con limón en agua para eliminar las manchas. Aplicá esta mezcla directamente sobre la zona, dejando que repose durante un par de horas, para luego continuar con su enjuague normal.

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