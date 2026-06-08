Cómo ahorrar energía al usar tu lavarropas: gastá menos, en pocos pasos

Una limpieza regular de tu lavarropas es esencial para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Este método te ayudará a disminuir el gasto de energía de tu electrodoméstico y a tener un resultado más eficiente en el lavado de tu ropa.

"El optimismo es la locura de insistir en que todo está bien cuando somos miserables"

El truco casero de poner batatas en la pecera: por qué los expertos lo recomiendan

También, consumir menos energía te ayudará a ahorrar dinero en la factura de electricidad. Es importante tener en cuenta que esto también tiene un impacto menos negativo con el entorno, ya que el ahorro de recursos como el agua y la energía contribuye con el cuidado del ambiente.